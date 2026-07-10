Кабинетът "Радев":

Радан Кънев: Властта в ръцете на Радев е огромна, рискът от завой във външната политика е очевиден

10 юли 2026, 18:40 часа 731 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
Радан Кънев: Властта в ръцете на Радев е огромна, рискът от завой във външната политика е очевиден

Евродепутатът Радан Кънев отправи остри критики към управлението и предупреди за риск от прекомерна концентрация на власт. Той коментира отношенията между десните формации и „Прогресивна България“, съдебната реформа, бюджета и бъдещето на опозицията. „Концентрацията на власт в ръцете на Радев е огромна. И тя е само в едни ръце“, заяви Кънев. По думите му в действията на новата власт не се виждат признаци за обещаното разграждане на олигархичния модел.

Според евродепутата очакванията, че формацията на Румен Радев може да бъде естествен съюзник на демократичните и реформаторските сили, са били наивни. „Няма такава история на Румен Радев като президент. Няма такава история на многобройните служебни правителства, които той назначи“, каза Кънев.

Още: Скритият бюджет изпод крилата на полетите на Пеевски и нови лица в ГЕРБ: Анализира Геновева Петрова (ВИДЕО)

Той изрази опасения, че структури и мрежи на влияние, свързани със службите, могат да се съюзят с политическа сила с голямо парламентарно мнозинство. „Ако тази мрежа се съюзи пълноценно с една политическа сила с огромно мнозинство, в която има очевидно хора с авторитарно, носталгично политическо мислене и хора, които гледат на изток, а не към Европейския съюз, това вече би била опасност“, коментира той.

Като конкретен пример евродепутатът посочи предложение на ДСБ, свързано с предстоящия избор на Висш съдебен съвет. От партията са настояли тайни сътрудници на службите да не могат да бъдат членове на ВСС, а кандидатите да декларират, че нямат подобни зависимости.

Още: Радев потвърди: Нямаме пари за Украйна до края на годината (ВИДЕО)

Според Кънев въпросът е пряко свързан с разделението на властите. „Не може да има разделение на властите, ако изпълнителната власт чрез тайните си служби кадрува в съдебната“, заяви той.

По думите му предложението е било отхвърлено и от новата управляваща сила, която е заявила намерение да променя съдебната система и да укрепва върховенството на закона.

Още: Радан Кънев: Политиката ще се решава еднолично, може би за четири години напред

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Евродепутатът коментира и външнополитическия курс на страната. Според него рискът от промяна съществува, въпреки че към момента се проявява предимно в политическото говорене. „Рискът от първо застой, а после завой във външната политика е очевиден“, каза той.

Кънев припомни политическия консенсус след 1997 г., който според него е поставил три основни цели пред България – разумна икономическа и фискална политика, интеграция в западния свят и изграждане на правова държава.

Още: Радан Кънев: Моделът в прокуратурата не си тръгва с Пеевски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Радан Кънев външна политика кабинетът Радев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес