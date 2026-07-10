Радан Кънев: Властта в ръцете на Радев е огромна, рискът от завой във външната политика е очевиден

Евродепутатът Радан Кънев отправи остри критики към управлението и предупреди за риск от прекомерна концентрация на власт. Той коментира отношенията между десните формации и „Прогресивна България“, съдебната реформа, бюджета и бъдещето на опозицията. „Концентрацията на власт в ръцете на Радев е огромна. И тя е само в едни ръце“, заяви Кънев. По думите му в действията на новата власт не се виждат признаци за обещаното разграждане на олигархичния модел.

Според евродепутата очакванията, че формацията на Румен Радев може да бъде естествен съюзник на демократичните и реформаторските сили, са били наивни. „Няма такава история на Румен Радев като президент. Няма такава история на многобройните служебни правителства, които той назначи“, каза Кънев.

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Той изрази опасения, че структури и мрежи на влияние, свързани със службите, могат да се съюзят с политическа сила с голямо парламентарно мнозинство. „Ако тази мрежа се съюзи пълноценно с една политическа сила с огромно мнозинство, в която има очевидно хора с авторитарно, носталгично политическо мислене и хора, които гледат на изток, а не към Европейския съюз, това вече би била опасност“, коментира той.

Като конкретен пример евродепутатът посочи предложение на ДСБ, свързано с предстоящия избор на Висш съдебен съвет. От партията са настояли тайни сътрудници на службите да не могат да бъдат членове на ВСС, а кандидатите да декларират, че нямат подобни зависимости.

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Според Кънев въпросът е пряко свързан с разделението на властите. „Не може да има разделение на властите, ако изпълнителната власт чрез тайните си служби кадрува в съдебната“, заяви той.

По думите му предложението е било отхвърлено и от новата управляваща сила, която е заявила намерение да променя съдебната система и да укрепва върховенството на закона.

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Евродепутатът коментира и външнополитическия курс на страната. Според него рискът от промяна съществува, въпреки че към момента се проявява предимно в политическото говорене. „Рискът от първо застой, а после завой във външната политика е очевиден“, каза той.

Кънев припомни политическия консенсус след 1997 г., който според него е поставил три основни цели пред България – разумна икономическа и фискална политика, интеграция в западния свят и изграждане на правова държава.

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