"Коалицията срещу балистични ракети": Каква е целта на проекта "Фрея"? (ВИДЕО)

„По инициатива на президента Зеленски ние събрахме нова коалиция — коалицията срещу балистични ракети, която обединява държави с нашите отбранителни индустрии, за да ускорим конкретно защитата на Украйна от балистични ракети. Президентът Тръмп вече обяви производството на прехващачи за батериите „Пейтриът“. Ние решихме да направим същото за ракетите „Астер“, с които работят системите SAMP/T, които разработваме с Италия. Това е целта на Проект „Фрея“ — чрез обединяване на възможностите на нашите държави и нашите индустрии, той ще предостави обща оферта и ще ускори защитата на Украйна“. Това обяви френският президент Еманюел Макрон по повод инициативата на девет европейски страни, сред които и Украйна, за разработване на общ противоракетен щит.

French President Macron on Europe’s anti-ballistic missile coalition:



At President Zelensky's initiative, we brought together a new coalition — the anti-ballistic coalition — uniting [multiple] countries with our defense industries to concretely accelerate Ukraine's ballistic… pic.twitter.com/kFcOpqV4oY — Clash Report (@clashreport) July 14, 2026

Самият Зеленски изброи какви ще са оръжията, които ще произвежда Киев. „Украйна ще получи лицензи за производство на изключително значими оръжия: ракети SCALP, насочени бомби AASM и, съвместно с Италия, ракети Aster 30. Франция също ще сътрудничи с нас и други партньори в рамките на програмата FREYJA за противобалистична отбрана — особено важен стълб на нашата бъдеща сила. Украйна ще бъде първата страна, която ще получи новите, подобрени франко-италиански системи SAMP/T NG. Това са ефективни системи за противобалистична отбрана“, заяви той.

„Франция също ще предостави две батерии SAMP/T за укрепване на нашата отбрана по-късно тази година. Същевременно Франция и Италия ще ускорят доставките на ракети Aster 30 до октомври тази година. Украйна също ще закупи първите 16 изтребителя Rafale за Украинските въздушни сили, заедно с техните свързани оръжия. Тренировките за нашите пилоти и персонал за поддръжка ще започнат във Франция по-късно тази година. След това първите четири самолета Rafale ще бъдат прехвърлени към Въоръжените сили на Украйна“, добави Зеленски.