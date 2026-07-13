София ли е новата Будапеща в ЕС и защо Алекперов отпадна от санкциите срещу Русия: Анализира Емилия Милчева (ВИДЕО)

“Къде е българският национален интерес, при положение, че нямаме изработена национална доктрина? Като журналист и гражданин ми се ще да знам на какво правно основание г-н Алекперов е изведен от санкциите?” Това коментира в ефира на Студио Actualno журналистът Емилия Милчева по повод проекта на 21-ия пакет санкции срещу Русия, в който се вижда, че руският патриарх Кирил и съоснователят на "Лукойл" Вагит Алекперов са изключени от санкционния списък по искане на България.

На въпрос дали тази политика на Румен Радев е целенасочена с мисъл да задоволи и едните, подкрепящи срещите му със украинския президент Зеленски и общите енергийни проекти, и другите, които искат одръпване от европейския консенсус и край на подкрепата на Украйна, тя отговори:

“Изглежда точно така - за всекиго по нещо. От една страна, налагаме резерви към санкциите, в резултат на което патриарх Кирил, бивш агент на руските тайни служби, и съоснователя на “Лукойл” Вагит Алекперов са извадени от санкциите. Тези резерви са изведени с цел да не се блокира целия пакет санкции. Да видим обаче резултатът от тази политика, която изглежда и за едните, и за другите по нещо. Като теглим чертата, руските интереси са много по-удовлетворени. … По повод изразения уклон към режима в Кремъл от страна на г-н Радев - това е надграждането на споразумението с “Боташ”. Веднага ще го противопоставя с това, че надграждането на една неизгодна 13-годишна сделка с България, ние се отказваме и от стратегическия инвеститор “Райнметал”, обясни още Милчева.

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Тя разказа и как в момента Литва и Хърватия задълбочават сътрудничеството си с германския оръжеен гигант, докато ние се оттегляме “незнайно защо”.

Полетите на Пеевски

“Може би ще разочаровам привържениците на някои политически сили, но за мен този скандал има единствено ефекта на медийна глупотевица. Пеевски е под санкции за глобална корупция от 2021 г. Всички опити да се проследи финансовото състояние и натрупване на богатства на г-н Пеевски са много клети и нещастни”, обърна внимание журналистът.

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На въпрос дали съвпадат поразително периода на първите гафове на властта - комуникационни, бюджетни, външнополитически с периода на опити за демонтиране на модела и да се търсят съотв. първите едва ли не резки резултати в битката с Пеевски, Милчева обясни:

“Твърденията на Демерджиев само потвърждават едни обосновани предположения, които сме имали. Освен да разберем, че тези хора са пътували до определени дестинации, аз не виждам друг ефект от това. Ако това е медийната линия, по която новата власт разгражда модела, то тя е доста несъстоятелна. Натрупването на богатството в България никога не е било проследено. … Докато ние се фокусираме или по-скоро искат да ни фокусират върху полетите на Пеевски, другата част от модела се губи. Радев дълго упорстваше да наименова този модел - той говореше за “олигархичен модел”, а някак беше измъкнато, че този модел е Борисов-Пеевски. Виждаме рекрутиране на кадри на ГЕРБ на места с големи парични потоци - автомагистралите, здравната каса и т.н. Влиянието на Пеевски е огромно в множество сектори с много зависимости”, обърна внимание Милчева.

По думите й към момента имаме едни заглавия и нищо реално по отношение на разграждането на този модел.

Бъдещето на КС?

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“Този пушек, който се вдигна около полетите, измести фокуса от бюджета и начина, по който се изземват пари от бизнеса по отношение на осигуровките. Няма нищо съществено, което да се представи като работа за пред хората. Продължава се стария модел - винаги можем да вземем пари назаем. На мен не ми допада като журналист как изведнъж заговорихме за морала на един конституционен съдия, при положение, че отдавна подозираме за тези връзки (бел.ред. Десислава Атанасова с Делян Пеевски). Политическото влияние в Конституционния съд е ключов въпрос”, обърна внимание тя.

На въпрос дали има втори план, свързан с опит за евентуалното отстраняване на Атанасова с цел промяна на балансите в КС, Милчева обясни, че изобщо въпросът не е констиративен:

”В Конституционния съд има 12 души, назначени по 4 от президента, парламента и ВСС. Президентът Радев назначи своите четирима членове по време на мандата си. Ако сега Десислава Атанасова като квота на парламента подаде оставка, то премиерът Радев и реално мнозинството в пленарната зала ще излъчат кандидат. Можем да наблюдаваме превземане на Конституционния съд”, предупреди тя. Припомняме, че преди месеци КС се произнесе без решение по отношение искането за отпадане на т.нар. “домова книга” с имена за потенциални служебни премиери, като по искането конституционните съдии се разделиха 6:6. Решението на Атанасова по темата бе да гласува “против”, а по време на президентския си мандат неведнъж Радев е критикувал остро именно тази част от конституционните промени от 2023 г.

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Опозицията

През уикенда Радан Кънев застана начело на ДСБ, а след победата му предстоят промени в коалиционните баланси в “Демократична България”, прогнозира журналистът.

“В тази общност дразгите винаги придобиват публичност, но да се надяваме, че до номинацията на кандидат-президент ще запазят добър тон и ще съумеят да застанат единни зад една кандидатура. От момента на разделянето на ДБ от ПП виждаме два различни типа политическо поведение”, обясни Милчева.

На въпрос как тълкува думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от уикенда, който заяви, че “единственият шанс едноличното управление да спре е демократичните сили да извадят обща кандидатура за президент”, тя подчерта:

“Изобщо не е случайно, че Борисов притихна. Първите седмици след 19 април са били вероятно много тежки за него - за първи път ГЕРБ загуби толкова страшно. Имаше категорични изявления от ПП-ДБ, че няма да има обща кандидатура с ГЕРБ, но Борисов продължава да го говори. Той прави това от безпомощност и няма много полезни ходове за президентската кампания. Единият вариант е да издигне чисто партиен кандидат, който няма да е успешен, а вторият е да не издигат кандидат и да се присламчат в общ фронт с цел да не проличи партийната загуба. Нужно му е партията да не се разпилее до местните избори догодина - допускам, че затова той обикаля толкова много страната, защото без силната си местна власт ще започне свободно падане на партията си”, коментира още Милчева.

Целия разговор с водещ Ивайло Илиев - вижте във видеото.