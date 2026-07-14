Мислите, че София е достъпна? Опитайте с инвалидна количка: Разговор с Евгения Кусева (ВИДЕО)

21 случая на неправилно поставени или пречещи на движението на пешеходците със затруднения в придвижването шахти, 25 липсващи скосявания, в участък с около 11 кръстовища. Липсващи пешеходни пътеки и препятствия на 14 места, които правят невъзможно придвижването за хора с увреждания, възрастни хора и майки с колички.

Това показва проучване на организация BunBo върху тротоарите от Метростанция “Стадион Васил Левски” до пл. “Журналист” и обратно. В участък от 1,5 км от организацията откриват около 100 различни варианти на недостъпност и на неспазване на Наредбата за Достъпна среда, което прави по около 1 препятствие на всеки 15 м.

"Проблемите на хората с увреждания в България са страшно много, но според мен ако този проблем се реши, много хора биха излезли от домовете си и постепенно биха променили начина си на мислене. Тези хора биха имали достъп до пазара на труда, до стоки, услуги, ресторанти и магазини. И това би подобрило техния личен живот и тяхното ментално здраве", обясни един от основателите на BunBo Евгения Кусева, в предаването "Студио Actualno".

От организацията са категорични, че ако градската среда е изградена според препоръките и изискванията на включващия дизайн, тя ще бъде достъпна и универсална за всички хора с различни увреждания и възможности, ще бъде удобна за родители с детски колички, както и за възрастни родители и роднини, без да има конфликт между различните групи и без да има изолиране на някои от тях.

Целта на основателите на BunBo е да се организира съдействие за подобряване и улесняване на достъпността на средата за хора с увреждания и различни двигателни възможности, съзнавайки, че взаимодействието между тези хора и различните пречки, пред които се изправят в заобикалящата ги среда, затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите.

България е ратифицирала Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН, още през 2012 г., където се дефинира правото на достъпна среда. През 2021 г. е приета Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда, издадена от министъра на Регионалното развитие и благоустройството, а Столична община приема Наредба на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в гр. София още през 2000г.. Въпреки, че правото на свободно придвижване на хората с различни двигателни възможности би трябвало да е гарантирано на 3 нива – международна конвенция, държавна и общинска политика, според направеното от BunBo изследване може да се констатира че в момента има около 450 000 нарушения на тези законодателни норми.

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