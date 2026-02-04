"Цялата държава разбра, че си познал 2 мача...": Коронясаха журналист, а той избухна с нова точна прогноза (ВИДЕО)

Бенфика ще победи Реал Мадрид, Лудогорец ще победи Ница с 1:0 и Тотнъм и Манчестър Сити ще завършат при резултат 2:2 - с тези три смели прогнози спортният журналист Стефан Йорданов разби конкуренцията в сегмента "В мишената" на предаването "Точно попадение", продукция на Actualno.com и Sportlive.bg. Още на следващия епизод Стефан побърза да се похвали в ефир, и то на няколко пъти, а накрая бе и коронясан за футболен познавач номер 1 на седмицата!

В "Точно попадение" познаха Бенфика - Реал, Лудогорец - Ница и Тотнъм - Ман Сити

Спортните журналисти на Actualno - Бойко Димитров, Джем Юмеров и Николай Илиев, нямаха отговор на точните прогнози на Стефан, който събра цели 7 точки от 4 прогнозирани мача (дават се 3 точки за точен резултат и 1 за познат краен изход). Стефан събра актива си с точните резултати на мачовете Лудогорец - Ница и Тотнъм - Манчестър Сити, както и с познатия краен изход на мача Бенфика - Реал Мадрид. А от неговите колеги само Джем взе 1 точка: Бойко и Николай останаха с нули...

Изява на скромност: Да качиш... себе си

"Поредна изява на скромност от нашия колега Стефан Йорданов... качил е себе си. Много престижно, браво", заяви водещият Джем Юмеров, след като видя, че Стефан присъства като пример за виртуоз в сегмента "Куриози и виртуози". А Стефан му отвърна: "След като ми се подигравахте колко епизода, че нищо не мога да позная, сега избухнах с уникални прогнози, защото, признайте си, да позная победа на Бенфика над Реал Мадрид, равенство 2:2 между Тотнъм и Сити на точен резултат, както и точен резултат 1:0 на Лудогорец срещу Ница... Няма как да не се похваля."

"Принуден съм да го удостоя с тази корона"

Това обаче не беше всичко! Стефан продължи да се фука и в сегмента "В мишената", където получи и короната за седмицата. "Уважаеми зрители, тъй като това никога повече няма да го видите, съм решил да уважа моя колега Стефан Йорданов, и в същото време шеф, така че съм принуден... да го удостоя с ето тази корона, заповядай. Победител от миналия епизод, както вече стана ясно, цялата държава разбра, че Стефан е познал 2 мача...", каза Джем.

Стефан го поправи, че познатите мачове са 3, а след това избухна и с нова точна прогноза - че Лудогорец ще победи Левски с 1:0 в редовното време в мача за Суперкупата на България. Останалите прогнози на спортните журналисти - гледайте в новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

