Изненадващ нов кандидат за наследник на Гуардиола в Ман Сити

През последните седмици медиите в Англия все по-често пишат, че Пеп Гуардиола може да напусне Манчестър Сити след края на сезона. Испанският специалист има договор до 2027 г., но това не спира спекулациите. Според „Telegraph“ напускането на Гуардиола е напълно възможно и „гражданите“ вече се прицелват в няколко варианта за негов наследник. На Острова предимно се говореше за имена като Енцо Мареска и Сеск Фабрегас, но в списъците се появи ново и изненадващо име. Това на Шаби Алонсо.

Мареска, Фабрегас и Алонсо са работили с Пеп Гуардиола

Общото между тримата мениджъри не е само това, че са испанци. Под една или друга форма и тримата са работили с Пеп Гуардилоа. Мареска му беше помощник в Манчестър Сити, а Фабрегас и Алонсо бяха футболисти съответно на Барселона и Байерн Мюнхен, когато Гуардиола беше треньор. По-рано през сезона, когато Енцо Мареска все още беше треньор на Челси, Пеп намекна, че бившият му помощник е идеален кандидат за негов наследник в Ман Сити, но тази история все още е в зародиш.

Пеп Гуардиола: „Не исках да разочаровам клуба“

Самият Гуардиола все още не е казал нищо категорично за бъдещето си. Когато подписа договора си до 2027 г. той сподели: „От началото на сезона мислех много. Искам да бъда честен, вярвах, че този (сезон) ще бъде последният. Но с проблемите, които имахме през последния месец, почувствах, че не е подходящият момент да си тръгна. Не исках да разочаровам клуба. Почувствах, че не мога да си тръгна сега, толкова просто. Не ме питайте защо.

„Манчестър Сити означава толкова много за мен“

Може би четирите загуби бяха причината да почувствам, че не мога да си тръгна. Манчестър Сити означава толкова много за мен. Това е деветият ми сезон тук – преживели сме толкова невероятни моменти заедно. Имам много специално чувство към този футболен клуб. Ето защо съм толкова щастлив, че оставам за още два сезона“.

