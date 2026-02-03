Безкомпромисен Милан укроти "хрътките", дръпна пред Наполи и се доближи до Интер

Милан постигна важен успех с категоричното 3:0 при визитата си на Болоня в двубой от 23-тия кръг на Серия А. На "Ренато Дал'Ара" Рубен Лофтус-Чийк се озова на точното място, за да открие резултата в 20-ата минута. До почивката Кристофър Нкунку реализира от дузпа. През втората част Адриен Рабио сложи точка на спора. Така "росонерите" събраха 50 точки на втората позиция, като дръпнаха с 4 пред Наполи и се доближиха на 5 от Интер.

Милан разгроми Болоня

Домакините влязоха солидно в мача и пропуснаха изгодни ситуации. В осмата минута Лофтъс-Чийк не съумя да преодолее Федерико Равалия. Одгор можеше да донесе радост на "хрътките" при по-голяма точност в 16-ата минута. В средата на полувремето стражът на Болоня отрази удар с глава на Нкунку. Топката обаче стигна до Лофтъс-Чийк, който вкара за 0:1. В 36-ата минута Нкунку си спечели дузпа, която впоследствие реализира.

На старта на втората част Милан уби интригата. Рабио се разписа с шут по земя. Малко по-късно Нкунку пропусна сам срещу вратаря. Опитите за намаляване на преднината на гостите от страна на Николо Казале и Одгор се оказаха неуспешни. В заключителната фаза Фюлкруг се забави, опропастявайки хубав шанс. В 89-ата минута Равалия спаси и удар с глава на германския централен нападател.

