Мъри Стоилов с пореден брилянтен трансфер – докара милиони в касата на Гьозтепе

Един от най-добрите български футболни треньори Станимир Стоилов и неговият клуб Гьозтепе успяха да реализират поредния силен изходящ трансфер. Тимът от Измир продаде бенинския национал Жуниор Олайтан на турския гранд Бешикташ. Сделката ще бъде на стойност 6 милиона евро, съобщава Gong.bg.

23- годишният Олайтан трябва да пристигне всеки момент в Истанбул, където да премине през медицински прегледи и да се финализират разговорите за личните му условия. След това се очаква той да подпише дългосрочен договор с „черните орли”.

🦅 Beşiktaş, Junior Olaitan'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için saat 14.30'da İstanbul'da olacağını açıkladı. pic.twitter.com/sAjpMGFLQF — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 3, 2026

Гьозтепе се намира на четвърто място в Суперлигата на Турция, където изостава с десет точки от лидера Галатасарай, но се намира в позиция за класиране за евротурнирите. Мъри е наставник на тима от 2023 година, а през лятото привлече Олайтан от Гренобъл за 800 000 евро. Няколко месеца по-късно, след умелата работа на Стоилов и екипа му, офанзивният халф ще вкара в клубната каса близо осем пъти по-голяма сума.

Жуниор Олайтан изигра 18 мача за измирския тим, в които вкара два гола срещу Карагюмрюк.

