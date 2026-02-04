"Добре, че са двете ЦСКА-та...": Измъчиха спортни журналисти в игра с култови мачове от миналото (ВИДЕО)

Помните ли как завърши срещата между ЦСКА и Рома в груповата фаза на Лига Европа през сезон 2020/21? Ако сте фенове на българския футбол, но не помните толкова назад, то поне може да сетите как завърши срещата между ЦСКА 1948 и Лудогорец от есенния дял на Първа лига този сезон. Именно тези два мача донесоха победата на спортния журналист Джем Юмеров в най-новата футболна игра "Кой съм аз" на предаването "Точно попадение".

Макар и да следи по-изкъсо мачовете на Левски, Джем успя да надвие специалиста по ЦСКА Бойко Димитров и другия си колега Стефан Йорданов, отгатвайки точните резултати и на двата мача. Това се оказа и достатъчно за Джем, за да може да спечели играта. "Добре, че са двете ЦСКА-та! В Първа лига всеки един мач мога да ви кажа!", заяви победителят за тази седмица.

"Една от големите победи на ЦСКА, безспорно", добави още Джем по отношение на престижния успех над Рома, чийто точен резултат няма да ви припомняме, за да се опитате сами да отгатнете точния резултат. Стефан успя да се сети за точния резултат на мача Италия - България от световните квалификации за Мондиал 2022, докато Бойко си спомни за резултата от финала на Мондиал 2006 между Италия и Франция.

Никой в студиото обаче не успя да се сети как е завършил финала на Шампионска лига между Ювентус и Реал Мадрид през сезон 2016/17... Ето мачовете, на които трябваше да се отгатват точните резултати:

Ювентус - Реал Мадрид, финал на Шампионска лига сезон 2016/17

ЦСКА 1948 - Лудогорец, 13-и кръг на Първа лига сезон 2025/26

Италия - България, световни квалификации за Мондиал 2022

ЦСКА - Рома, групова фаза на Лига Европа сезон 2020/21

Италия - Франция, финал на Мондиал 2006

А играта завърши с любопитен колаж на колежката Дария Александрова, която прави игрите на "Точно попадение". И тя самата очевидно осъзнава, че с подобни мъчения към колегите си може да последва съдбата на Марко Матераци от финала през 2006-та... Гледайте играта "Кой съм аз" в YouTube:

