Звезда от Висшата лига е наказан за 8 месеца заради залагания

Санкцията влиза в сила с незабавен ефект, което означава, че Тони ще може да се подвизава на професионално ниво едва в края на месец януари следващата година. Досега 27-годишният англичанин прави фантастичен сезон, като има 20 гола в 33 мача във Висшата лига. Той дори беше повикан в националния отбор от Гарет Саутгейт.

27-годишният Тони беше обвинен в 262 нарушения на правило "E8" на ФА между 25 февруари 2017 година и 23 януари 2021 г. Впоследствие асоциацията оттегли 30 от тези нарушения и той призна за останалите 232. Независима регулаторна комисия наложи санкции на Тони и той няма да има право да тренира със съотборниците си от Брентфорд до 17 септември.

Official: Brentford striker Ivan Toney has been suspended from all football and football-related activity with immediate effect for eight months. 🚨🔴



He has also been fined with £50,000 —and warned as to his future conduct for breaches of The FA’s Betting Rules. pic.twitter.com/ZtHBomVG3B