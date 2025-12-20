Звездите се усетиха, че не си струва: започнаха да бягат от Саудитска Арабия

В края на 2022 г. видяхме края на една романтична приказка. Кристиано Роналдо се завърна в Манчестър Юнайтед – клуба, в който започна пътя му на един от най-великите футболисти за всички времена. След неразбирателство с тогавашния треньор Ерик тен Хаг Роналдо напусна „червените дяволи“ и пое в необичайна посока – присъедини се към Ал Насър – отбор от първенството на Саудитска Арабия. Това беше и възможно най-добрият маркетингов ход, тъй като много световни звезди последваха португалеца.

Габри Вейга се присъедини към Ал Ахли само на 21 години

Не отне много време на имена като Неймар, Карим Бензема, Нголо Канте, Садио Мане, Роберто Фирмино и още много други да последват примера на Кристиано Роналдо. И беше разбираемо – всички, надхвърлили 30 години, оставили най-добрата си форма зад гърба си, се възползваха от възможността да изкарат още по-добри пари. Пък и помагаха на спорта в Саудитска Арабия да се развива. Но малко по малко в саудитското първенство започнаха да пристигат и млади играчи. Сред първите беше Габри Вейга – млад испански талант, тъкмо изгрял за Селта Виго. Едва на 21 години, той премина в Ал Ахли.

Още: Лидерът на Юнайтед избухна: Клубът искаше да си тръгна, а аз няма дори защо да бъда критикуван

Още куп звезди отидоха млади в Саудитска Арабия

Рубен Невеш – португалски халф, доказал качествата си във Висшата лига, отиде да играе в Ал Хилал едва на 26 години. Негов съотборник там е Жоао Кансело, който премина в Саудитска Арабия малко след като стана на 30. Общото между тях е, че Барселона проявяваше сериозен интерес и към двамата, но по една или друга причина, те избраха Ал Хилал. Двама нападатели от Висшата лига също предпочетоха арабските пари. Дарвин Нунес, който беше обявен за продан от Ливърпул, се присъедини към Ал Хилал през лятото, на 26-годишна възраст. Джон Дуран направи същото, но през зимата. Тъкмо изгря за Астън Вила, имаше ролята на златна резерва, след това постепенно започна да играе и като титуляр, но реши да продължи кариерата си в Ал Насър.

Още: В Саудитска Арабия отново се навъртат около Мохамед Салах

Вейга и Дуран вече се завърнаха в Европа

Малко по малко звездите се усетиха, че славата май им е по-важна от парите. Проектът на Саудитска Арабия не пожъна голям успех откъм популярност и младите започнаха да се връщат в Европа. Пък и не само те. Първи го направи Габри Вейга. Той подписа с Порто през юни. Последва го Джон Дуран, който изкара само половин година в Ал Насър и премина под наем във Фенербахче през август. С наближаването на зимния трансферен прозорец се засилват слуховете, че все повече звезди от арабското първенство, търсят трансфер обратно на Стария континент.

Още: От всички чужденци в Саудитска Арабия - само Кристиано Роналдо си заслужава парите

Нунес, Невеш и Марсело Брозович също търсят своя път към Стария континент

Много вероятно е Дарвин Нунес и Рубен Невеш да напуснат Ал Хилал, като за халфа се говори, че може да се присъедини към Манчестър Юнайтед. Марсело Брозович, който в момента играе за Ал Насър, също търси пътя си обратно към Европа, след като преговорите за нов договор с арабския клуб пропаднаха. Хърватинът дори ще трябва да се откаже от заплата си, ако иска да напусне през зимата. Като цяло все по-малко млади звезди имат желанието да играят в Саудитска Арабия, а тези, които вече са там, търсят начин да избягат.

Още: Клуб от Саудитска Арабия чупи трансферния си рекорд за новата звезда на Португалия, следена от Реал Мадрид