5 сигурни признака за преполивате растенията си

Освен че пречистват въздуха и вдъхват нов живот на домовете ни , растенията се възползват от вроденото ни желание да се грижим за себе си. Като живи, дишащи организми, стайните растения с всякакъв размер изискват нашето внимание, грижи и вода , за да оцелеят.

Модерни стайни растения с големи листа

Но както всеки собственик на растение-змия или сукулент може да потвърди, не всички растения изискват постоянно внимание. Всъщност много предпочитат да бъдат напълно игнорирани

Този проблем е особено разпространен по време на бавен растеж, независимо дали поради кратките зимни дни или за растения, поставени в зони с по-слаба светлина. За да предпазите зеленината си от смърт от H2O , оставете лейката и прочетете за признаците на преполиване на растенията.

Как да предотвратим преполиването

За щастие, можете да се образовате за тази често срещана грешка и да предотвратите прекомерното поливане. Преди всичко е важно да прочетете инструкциите за грижа за всяко растение и да коригирате режима си на поливане съответно – например, змийско растение няма да се нуждае от същото количество вода или от толкова често поливане, колкото салонната палма.

Второ, винаги трябва да купувате саксия с дренажни отвори . Една от основните причини растението да се преполива е, че саксията няма подходящ дренаж. Дупка на дъното на саксията ви позволява почвата да се полива обилно и излишната вода да се отцеди от дъното на саксията. Особено за тези, които обичат да поливат растенията си по-често от необходимото, саксия без дренажни отвори изостря този проблем.

Признаци на преполивани растения: Какво да търсите

Внимавайте за петте признака на преполиване на растенията, за да поддържате зеленината си в добро здраве:

1. Ако растението е преполито, то вероятно ще развие жълти или кафяви, отпуснати, увиснали листа, за разлика от сухи, хрупкави листа (което е признак за твърде малко вода). Увяхващите листа, комбинирани с влажна почва, обикновено означават, че корените са загнили и вече не могат да абсорбират вода.

2. Ако растението ви пуска както стари, така и нови листа, вероятно сте преполили. Не забравяйте, че падащите листа могат да бъдат зелени, кафяви или жълти.

3. Ако основата на стъблото на растението започне да се усеща кашеста или нестабилна, значи сте преполили почвата. Почвата може дори да започне да излъчва гнила миризма.

4. Ако листата развият кафяви петна или ръбове, обградени от жълт ореол, това е бактериална инфекция поради прекомерно поливане.

5. Подобно на признак номер три, гъбичките или мухълът могат да растат директно върху почвата, ако сте преполивали отново и отново. Наличието на гъбични комари също е често срещан признак за преполиване.

Спрете преполиването завинаги: Вземете си влагомер и знайте точно кога растението ви наистина се нуждае от вода.

Как да подхранваме преполивани растения, за да се върнем към здравето им

След като вече сте идентифицирали преполитите си растения, е време да ги подхраните. В леки случаи можете просто да спрете поливането през следващите няколко седмици и да изчакате растението да се възстанови. Не поливайте, докато почвата не изсъхне напълно в цялата ѝ част, не само по повърхността. Има няколко начина да разберете кога почвата е напълно суха: използвайте влагомер, пъхнете пръста си или дървена клечка дълбоко в саксията (дървото ще потъмнее от влага), проверете през дренажния отвор или просто измерете теглото на саксията (растението ще стане много леко, след като почвата изсъхне напълно).