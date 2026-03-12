Летни лагери за възрастни: Новият тренд в Европа

Какво се случва в един летен лагер за възрастни?

Какво стои зад възхода на летните лагери за възрастни?

Огньове, готвене на открито и създаване на приятелства за цял живот – летните лагери събуждат спомени за безгрижни дни. Мнозина обаче се питат какво ще стане, ако можехме да преживеем тези неща отново като възрастни?

Вече има отговор. В САЩ лагерите за възрастни са факт от известно време. Сега обаче те пристигат и в Европа, пише Евронюз.

Предприемачи се възползват от нарастващата тенденция за пътуване "само с непознати" и желанието за създаване на нови приятелства във все по-обсебващото онлайн общество.

Още: Колко почивка ни трябва, за да се възстановим след безсънна нощ: Учени дават отговора с изследване

Какво стои зад възхода на летните лагери за възрастни?

EF Ultimate Break - глобален оператор за групови турове за млади хора, стартира едноседмичен летен лагер за възрастни в швейцарските Алпи това лято.

Предложението е насочено главно към представителите на Gen Z и Милениъл поколенията, които "преследват носталгията навсякъде".

"В момента светът е изправен пред много предизвикателства и виждаме истински копнеж у хората на 20 и 30 години да се върнат към част от простотата на детството", казва Алиса Сандс, директор в EF Ultimate Break.

Още: Изследване разкри тайните на дълголетието: Къде хората живеят над 100 години

"Летният лагер е толкова важна част от израстването и идеята да преживееш това чувство отново като възрастен, да имаш планирани дейности и време за себе си, да си на открито, да създаваш приятелства свободно, е наистина вдъхновяваща", допълва тя.

Източник: Getty Images

Приятелства в реалния живот

Ако се съди по реакциите, опитът на EF вероятно ще бъде хит.

Миналото лято създателката на съдържание Алисън Улф публикува видеоклип от своето "мечтано и вълшебно" време в Camp Château - версия на лагер само за жени в Южна Франция.

Още: Топ съвети за здравословен начин на живот за възрастни

5 дни по-късно лагерът беше официално разпродаден за 2025 г. и в списъка на чакащите имаше 11 000 души.

"Създадохме Camp Château с идеята, че можете да пристигнете и да не работите върху себе си. Можете просто да се отпуснете, да организирате преживяването си, да правите каквото ви носи радост и спокойствие и да имате малко време за възстановяване", коментира главният изпълнителен директор и съосновател Филипа Гърлинг.

Идеята също така е в свързването с други жени, но по естествен и непринуден начин – нещо, което става все по-рядко в днешния свят на виртуални срещи и кибер приятелства.

Настаняването е в споделени стаи с две единични легла. Вечерята се сервира в голяма зала всяка вечер, давайки възможност за отпускащи разговори.

CampJoli, разположен в замък във френската провинция, има подобна изцяло женска концепция.

"Когато отидох сама в CampJoli, не знаех какво да очаквам. Но това, което ме изненада, беше, че бях заобиколена от прекрасни жени, с които проведох най-невероятните разговори, които ме вдъхновиха и подкрепяха и ми дадоха толкова много любов", споделя една от участничките.

Какво се случва в един летен лагер за възрастни?

Преживяването на EF е създадено, за да пресъздаде класическия летен лагер с чист планински въздух, практикуване на нови спортове и "онзи вид непринудени приятелства, които определяха летата в детството ни", само че по-изискано. Мислете за ски вили вместо за палатки и дегустация на вино вместо игри.

Едноседмичната програма през август разделя времето между две дестинации - две нощувки в крайбрежния град Лозана и четири нощувки в планинския град Енгелберг.

Дейностите включват каяк по алпийски езера, спускане със зип-лайн през гори, преход до планински ферми за сирене и вечери под звездите.

В CampJoli гостите могат да участват в сутрешна йога, медитационни разходки, месене на хляб, събиране на храна и танци. Има също варианти за конна езда и филмови вечери.

Въпреки че тази концепция има сходство с ритрийтите, според Сандс има важна разлика.

"Същността на един лагер е свързана с активни, практически преживявания. Туризъм, плуване, работилници, курсове, опитване на неща, които никога преди не сте правили. Лагерът е свързан с това да си навън, да си активен и да правите неща заедно като група", уточнява тя.