Защо задължително ТРЯБВА да поръсите градината с пепел през март?

Март е специално време за градината, когато природата едва започва да се събужда и всяка стъпка на градинаря полага основите за бъдещата реколта. Именно през този период използването на дървесна пепел е важен етап от грижата за градината. Този естествен тор има цялостен ефект, действайки едновременно като хранително вещество, естествен деоксидатор и лек антисептик.

Защо да поръсим с пепел градината през март?

Едно от свойствата на пепелта през март е способността ѝ да ускорява затоплянето на почвата. Пепелта има ниска отражателна способност и активно абсорбира слънчевата топлина, за разлика от белия сняг. Разпръскването на пепел върху снежната покривка води до по-бързото ѝ топене. Тази процедура е особено полезна в пристволните кръгове на овощните дървета и в лехи със зимни култури, като чесън или ягоди, защото ранното затопляне на почвата стимулира навременното пробуждане на кореновата система.

Как да наторите градината с пепелта от камината

Приложението на дървесна пепел през март действа като класическа процедура за варуване, позната на агрономите от десетилетия. Дървесната пепел се състои предимно от калциеви соли - карбонати, силикати и сулфати. Когато тези съединения попаднат във влажна почва с разтопена вода, те реагират и образуват алкална среда. Това позволява ефективно неутрализиране на излишната киселинност, като постепенно нормализира нивото на pH. Подобна корекция е критично важна, защото именно в неутрална среда полезната почвена микрофлора работи най-активно, а фосфорът и другите хранителни вещества се превръщат във форма, която корените могат лесно да абсорбират.

Дървесната пепел е идеален източник на калий и фосфор, а също така съдържа над 30 микроелемента, включително магнезий и бор, които са необходими за бъдещия цъфтеж на овошките. Калият през този период действа като естествена защита от замръзване, той увеличава концентрацията на клетъчен сок, което прави пъпките и младите филизи по-устойчиви на коварните мартенски слани.

Важна характеристика на пепелта е пълната липса на азот в състава ѝ. Това я прави максимално безопасна за ранна пролет, тъй като не провокира преждевременен растеж на зеленината, която би могла да бъде повредена от завръщането на студеното време. Докато азотните торове чакат стабилна топлина, калият и фосфорът вече проникват в кореновата зона с топящата се вода.

Защо торенето на овошки с дървесна пепел си е направо задължително през лятото?

Влажната мартенска среда е благоприятна за развитието на гъбични спори, но алкалната реакция на пепелта прави условията неблагоприятни за тях. Разпръскването на пепел около ягодоплодни храсти, като например касис или цариградско грозде, помага за ограничаване на развитието на брашнеста мана. Освен това, фината структура на пепелта създава дискомфорт за ларвите на вредителите, които се опитват да излязат от земята след зимуване, осигурявайки допълнителна механична защита на младите пъпки и корени.

Как правилно да се прилага пепел, с какво да не се комбинира

За най-добри резултати е важно да се спазват определени правила на торене. Трябва да се използва само чиста растителна пепел от горяща дървесина или суха слама, като се избягват остатъци от боядисана дървесина или отломки. Оптималното количество е около една до две чаши на квадратен метър.

Специално внимание трябва да се обърне на последователността - пепелта не трябва да се смесва с азотни торове, тъй като това води до загуба на азот под формата на амоняк. Поръсването на пепел върху снега през март позволява на тази съставка да реагира предварително с почвата, така че до момента на априлското торене с урея или нитрат градината вече да е подготвена и защитена.

