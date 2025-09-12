Кога е задължително пръскането на пипера с борна киселина?

В чиста форма борът не съществува в естествени условия; той се представя под формата на борна киселина и разтворими соли. Борната киселина представлява кристализиран бял прах. Борът не само участва в метаболитните процеси на растенията, но и действа като антисептик и ефективен инсектицид.

Поради тези и много други качества, борната киселина е много популярна сред градинарите. Агрономите прибягват до използването на този вид тор, за да получат висок добив.

Ползи и вреди от борната киселина

Зеленчуковите култури се нуждаят от бор през целия вегетационен период. Борната киселина е безцветна, без мирис, продава се под формата на прах, може да се закупи във всеки магазин за цветя или селскостопански продукти. Преди употреба препаратът трябва да се разтвори във вода, като е много важно да се спазват инструкциите и дозировката, посочени на опаковката.

Предимствата от борната киселина са следните

След обработка на посадъчния материал семената покълват по-бързо.

Активен синтез на азот, кислород, минерални елементи.

Добивът на чушки се увеличава.

След обработка растенията са надеждно защитени от гъбични инфекции.

Засилва процеса на цъфтеж, увеличава броя на яйчниците.

Пълноценно подхранване за разсад.

Реколтата е с по-високо качество. Чушките стават сладки, вкусни и се съхраняват по-дълго.

Проблеми при дефицит и излишък на бор

При дефицит

Много е важно обаче да се помни за вредата за растенията при недостиг на бор. Можете да разпознаете липсата на това хранително вещество по следните характерни признаци.

Листата става малки, деформират се.

Новите издънки спират да растат.

Горната част на храстите умира.

Цветовете и яйчниците окапват, на тяхно място не се появяват нови.

Плодовете се развиват слабо и неправилно.

При излишък

Можете да разберете излишъка на бор и по външния им вид. В този случай листата придобиват жълтеникав оттенък и куполообразна форма, краищата им се огъват.

Правила за приготвяне на работната смес

Въпреки, че борната киселина може да се използва под формата на прах, най-често градинарите предпочитат разтвори. Много е важно кристалите да се разтворят напълно. Затова е най-добре да вземете малко количество гореща вода, да разредите препарата в нея и след това да го излеете в основния обем вода съгласно инструкциите. Обработката на пипера се извършва със студен разтвор.

За да се удължи периодът на плододаване, торът се прилага поне три пъти по време на цъфтежа.

По време на образуването на пъпки - ускорява процеса на развитие.

По време на цъфтежа - насърчава по-доброто образуване на яйчниците, предотвратявайки окапването им.

По време на узряването на плодовете - повишава нивото на добив.

Борът може да се комбинира и с други хранителни компоненти. Например, можете да добавите не само бор съгласно инструкциите към кофа с вода, но и няколко гранули калиев перманганат, така че разтворът да придобие светлорозов оттенък.

Добавянето на глюкоза дава добър ефект. След приготвяне на работния състав, е необходимо да добавите 10 мл глюкоза на всеки 10 литра разтвор. За да предотвратите появата на брашнеста мана, можете да добавите малко количество сода бикарбонат.

За да може разтворът да се залепи по-добре за листата след третиране, трябва да добавите малко количество сапун за пране.

Накисване на посадъчен материал

За да приготвите работния състав, вземете 1 литър чиста вода и 0,2 г борна киселина. Ще ви трябват две шепи сухи лучени люспи, 2 г манган, 1 ч. л. сода бикарбонат, 0,3 г борна киселина, 1 литър дървесна пепел и 2 литра вряла вода. Алгоритъмът на действията е следният:

Вземете два съда. В единия залейте лучената кора с 1 литър вряла вода, във втория - дървесна пепел с 1 литър вряла вода. Оставете за няколко часа.

Смесете двете запарки. Добавете манган, борна киселина, сода. Разбъркайте до пълно разтваряне.

