Ако орхидеята е в спящ режим и не цъфти, направете това

Здравата орхидея може да ви зарадва с впечатляващ и дълготраен цъфтеж, но не през цялата година. Тя може да не цъфти дълго време поради грешки в грижите за нея. Необходимо е не само да я поливате правилно, но и да осигурите необходимата светлина за стимулираме повторния цъфтеж.

Какво да правите, когато орхидеята ви не цъфти - съвети

Обикновено орхидеите цъфтят веднъж или два пъти годишно след период на покой. Продължителността и честотата на цъфтежа зависят от условията на грижата, включително осветлението, температурата и поливането. Самият цъфтеж може да продължи от 6 до 10 седмици, а при някои видове - до няколко месеца. Повторният цъфтеж е възможен, ако се създадат подходящи условия.

Както пише Real Simple, основният проблем е прекомерното поливане. Поливайте орхидеята само когато почвата е суха на дълбочина около 2-3 см. Зелените корени и влажната кора означават, че поливането все още не е необходимо. Сивите корени и сухата кора са знак за поливане. Накиснете саксията във вода за 5-15 минути, след което оставете водата да се отцеди напълно.

Орхидеите също се нуждаят от много светлина, но те трябва да са далеч от пряка слънчева светлина. Колкото по-пречупена е светлината, толкова по-голям е шансът за повторно цъфтене и толкова по-дълго траят пъпките.

По време на активен растеж се препоръчва използването на тор за орхидеи, но намаляване на количеството по време на покой. Редовно отстранявайте изсъхналите листа и избледнелите пъпки, за да сте сигурни, че растението ще насочи енергията си към растеж.

Важно! Орхидеите не трябва да се засаждат в обикновена почва. Използвайте специална смес на основата на кора (например кора и сфагнумов мъх), за да осигурите бърз дренаж.

След цъфтежа, зеленото цветно стъбло може да се скъси, а изсъхналото може да се премахне напълно. В периода на покой температурните колебания са благоприятни: около 21 до 26 градуса през деня и от 15 до 18 градуса ​​​​през нощта в продължение на няколко седмици. Това помага на орхидеята да създаде ново цветно стъбло.

