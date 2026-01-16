Спорт:

Ако орхидеята е в спящ режим и не цъфти, направете това

16 януари 2026, 14:58 часа 0 коментара
Ако орхидеята е в спящ режим и не цъфти, направете това

Здравата орхидея може да ви зарадва с впечатляващ и дълготраен цъфтеж, но не през цялата година. Тя може да не цъфти дълго време поради грешки в грижите за нея. Необходимо е не само да я поливате правилно, но и да осигурите необходимата светлина за стимулираме повторния цъфтеж.

Какво да правите, когато орхидеята ви не цъфти - съвети 

Обикновено орхидеите цъфтят веднъж или два пъти годишно след период на покой. Продължителността и честотата на цъфтежа зависят от условията на грижата, включително осветлението, температурата и поливането. Самият цъфтеж може да продължи от 6 до 10 седмици, а при някои видове - до няколко месеца. Повторният цъфтеж е възможен, ако се създадат подходящи условия.

Прочетете също: Орхидеите могат да цъфтят през зимата: Обърнете внимание на тези неща

Както пише Real Simple, основният проблем е прекомерното поливане. Поливайте орхидеята само когато почвата е суха на дълбочина около 2-3 см. Зелените корени и влажната кора означават, че поливането все още не е необходимо. Сивите корени и сухата кора са знак за поливане. Накиснете саксията във вода за 5-15 минути, след което оставете водата да се отцеди напълно.

Орхидеите също се нуждаят от много светлина, но те трябва да са далеч от пряка слънчева светлина. Колкото по-пречупена е светлината, толкова по-голям е шансът за повторно цъфтене и толкова по-дълго траят пъпките.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По време на активен растеж се препоръчва използването на тор за орхидеи, но намаляване на количеството по време на покой. Редовно отстранявайте изсъхналите листа и избледнелите пъпки, за да сте сигурни, че растението ще насочи енергията си към растеж.

Прочетете също: Как да не изгният корените на орхидеята при идващите студени дни

Важно! Орхидеите не трябва да се засаждат в обикновена почва. Използвайте специална смес на основата на кора (например кора и сфагнумов мъх), за да осигурите бърз дренаж.

След цъфтежа, зеленото цветно стъбло може да се скъси, а изсъхналото може да се премахне напълно. В периода на покой температурните колебания са благоприятни: около 21 до 26 градуса през деня и от 15 до 18 градуса ​​​​през нощта в продължение на няколко седмици. Това помага на орхидеята да създаде ново цветно стъбло.

Прочетете също: Само 1 грешка може да попречи на цъфтежа на орхидеята - проверете дали я правите

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Орхидея
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес