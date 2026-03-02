Кога да засеете ягоди за разсад, така че да имате сладки плодове и пълни касетки

Любителите на ягоди, които искат сами да отглеждат тези плодове, вече могат да подготвят семената си за разсад. Струва си обаче да се помни, че някои сортове са по-добри от други в това отношение.

Защо си струва да сеете ягоди за разсад?

Самостоятелната подготовка на разсад от ягоди ще ви позволи да отглеждате здрави и силни растения. Осигуряването на подходящи условия ще доведе до изобилна и здравословна реколта през сезона. Растенията от разсад обикновено са по-здрави, защото са по-малко податливи на патогени в почвата. Експертите също така посочват, че този вид ягоди може да покаже по-силен растеж. Разсадът има по-добре развита коренова система, което улеснява адаптирането му към предвиденото място за отглеждане.

Не забравяйте обаче, че преди да изберете семена, трябва да обърнете внимание на техния произход и качество. Избраните сортове могат да бъдат закупени от реномирани магазини за градинарство – както онлайн, така и в магазина. Обърнете внимание на срока на годност и конкретния сорт. Оказва се, че семената от определени видове ягоди са по-подходящи за засяване като разсад.

Интересното е, че можете да получите семена и от собствените си ягоди. Струва си обаче да се помни, че за тази цел трябва да се използват само здрави плодове.

Най-добрите сортове ягоди за засяване

Както бе споменато по-рано, някои сортове ягоди са по-подходящи за засяване като разсад. Струва си да се избират сортове с добра устойчивост на болести. Производителността също е важна – някои сортове могат да осигурят по-големи и по-вкусни реколти.

И така, кои сортове ягоди са най-подходящи за засяване като разсад? Струва си да се запасите с „Rainbow Treasure“, „Tresca“, „Temptation“ или „Pendula“ (пълзящ сорт), наред с други. Ако желаете, можете да си купите и сортове ягоди, като „Baron von Solemacher“ или „Yellow Wonder“ (плодът му има отличителен жълт цвят).

Засяване на ягоди за разсад стъпка по стъпка

Засяването на семена за ягоди за разсад трябва да се извърши около края на февруари и началото на март. Разсадът би трябвало да е готов за засаждане в земята около май. Важно е да се отбележи, че ако искате да стратифицирате семената, можете да започнете сега. Как да сеете ягоди? По-долу са дадени стъпка по стъпка инструкции:

Ако искате да стратифицирате семената, можете да започнете този процес по-рано. Стратификацията включва поставяне на семената върху влажен памучен тампон и съхранение в хладилник (в купа или кутия, покрита с алуминиево фолио, пробито на няколко места) за около 2-3 седмици. Тази процедура може да повлияе положително на покълването им, така че си струва да се направи, въпреки че не е задължително.

Засяването на семена изисква кутии за разсади (използвайте такива с дупки на дъното). Почвата за ягоди трябва да е лека и добре дренирана, с pH около 5,5-6.

След като изсипете почвата във всяко отделение, поставете от 5 до 10 семена. Не забравяйте да не ги заравяте дълбоко (можете да ги притиснете леко) – семената се нуждаят от достъп до светлина, за да покълнат. Напръскайте семената с вода – почвата трябва да е влажна.

Покрийте мултисаксията с перфорирано пластмасово фолио, за да поддържате подходяща влажност. Дръжте контейнера на топло и светло място. Пръскайте почвата редовно, за да я поддържате леко влажна.

След като разсадът развие първите си два листа, пресадете го в по-големи саксии.

В средата на май, когато рискът от нощни слани отмине, разсадът може да бъде засаден на окончателното му място (след като се закали, т.е. постепенно се премести навън и се аклиматизира към температурата).

