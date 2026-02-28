Лилавите хортензии имат красиво тайно значение, когато са засадени в градината ви

Хортензиите (Hydrangea macrophylla) са култивирани за първи път в Япония и са местни за части от Азия и Америка. Днес градинарите им се радват в почти всички краища на планетата и те се смятат за едно от най-красивите цветя в света . С широкото разпространение на това растение е естествено, че различните култури са измислили своя собствена символика за него. Сред прекрасните сортове хортензии, лилавите версии се свързват с няколко понятия в японската култура.

Лилавите хортензии често се свързват с кралски теми в различните култури, включително в Япония. Има обаче и други нюанси. Ако сте вдъхновени да засадите лилави хортензии за следващия си проект на открито , те могат да разпространяват признаци на изобилие, благодарност или дълбоко разбиране към другите, докато размахват лилавите си глави на вятъра.

И все пак, лилавите хортензии имат повече пластове значение. Японска народна приказка разказва за император, който се извинява на пренебрегнат любим с подарък от хортензия. Тази легенда свързва цветето като цяло с извинението, а лилавите в частност внушават разбиране, издръжливост, креативност и спокойствие.

Донесете лилави хортензии в градината си

От наситени сливови до бледи лавандулови или аметистови тонове, хортензиите се предлагат в гама от лилави нюанси. Потопете цветните си лехи в малко японски символизъм със светли лилави хортензии като „Everlasting Revolution“, „Endless Summer Twist n Shout“ или „Penny Mac“. Поглезете се с по-тъмни нюанси с „Deep Purple“, „Merritt's Supreme“ и леко пурпурната „Wee Bit Grumpy“. Ако разнообразието е подправката на живота и градината ви, има пъстри хортензии като „Cityline Mars“ с белите си венчелистчета с цвят на орхидея или „Rock 'n Roll“, чиито бели пъпки се отварят в нежна зеленика.

Може да засадите един от тези видове хортензии, известни с наситено лилавите си цветове, но във вашата градина той придобива по-розов или син оттенък, отколкото сте се надявали. Промяната в цвета на цъфтежа често отразява нивото на pH на почвата ви. Ако цветовете са по-скоро розови, това е знак, че почвата ви е алкална, докато синьото показва, че почвата ви е киселинна. Добрият pH баланс би трябвало да помогне за насърчаване на лилавите цветове.

По този начин, новозасадената ви хортензия е нещо като „канарче в мината“, въпреки че нивата на pH могат да се коригират с течение на времето. Започнете обаче с официален тест за pH, за да сте сигурни в нивата си. Ако цветовете ви са твърде розови, опитайте един от многото начини да направите почвата си по-киселинна . За да внесете малко розово в твърде сините си хортензии, добавете нужното количество вар в лехите си според буферното pH на почвата (остатъчната киселинност на почвата) и желаните нива на pH.