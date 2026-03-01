Любопитно:

Градинарски трик: Засейте доматите в ТАКАВА почва, за да стане разсадът здрав и дебел като палец

01 март 2026, 7:38 часа 0 коментара
Градинарски трик: Засейте доматите в ТАКАВА почва, за да стане разсадът здрав и дебел като палец

Съдържание:

Всички ще стигнем до сеитбата на домати след броени седмици. Но преди това си струва да знаете няколко тайни, които ще осигурят здравословно покълване и бързо развитие. Грижете се за почвата, в която засявате доматите си. Вместо скъпи торове, си струва да използвате естествена смес, която работи безупречно.

Най-добрата смес за сеитба на домати

Всеки градинар-любител знае, че доматите се нуждаят от светлина, подходяща температура и добра почва, за да покълнат. Видът на почвата е един от ключовите фактори за успешно отглеждане. Комбинацията от вермикомпост и пепел може да осигури мощна хранителна подкрепа за тези растения. Тази смес създава идеални условия за доматите.

Още: Преди да купите още тор, направете този 5-минутен тест на почвата

Вермикомпостът се образува от земни червеи, преработващи органична материя. Той съдържа богатство от микроорганизми и микроелементи и е богат източник на лесно смилаеми съединения, включително азот, фосфор, калий и калций, както и цинк, желязо и манган. Използването му в градинарството подобрява структурата на почвата и насърчава вкореняването на растенията. Това подобрява биологичните процеси в почвата и растенията стават по-устойчиви на стрес.

Дървесната пепел, от друга страна, се произвежда чрез изгаряне на дърва. Тя е източник на минерали и има високо pH, така че в умерени дози действа като естествен декиселификатор на почвата. Също така увеличава пропускливостта на почвата и достъпа на въздух. Пепелта ограничава разпространението на някои почвени патогени, подобрявайки условията за растеж на зеленчуците.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Черното краче, или загниването, представлява значителна заплаха за младите разсади от домати. Това гъбично заболяване унищожава нежните стъбла и се появява особено, когато почвата е твърде влажна и има лоша циркулация на въздуха. Една превантивна мярка може да бъде добавянето на малко количество дървесна пепел към почвата, което помага за ограничаване на растежа на гъбичките и намаляване на риска от инфекция.

Още: От капризни до перфектни: 7 трика за здрави и пищни петунии

Как да използваме вермикомпост за разсад от домати?

За да се гарантира, че почвата поддържа добре младите разсади, съставките трябва да се използват в правилните дози. За дървесна пепел използвайте 1,5-2 чаши на 10 литра подготвено легло, като избягвате този метод в почви, които вече са алкални. Вермикомпостът също трябва да се дозира по подходящ начин – може да се използва в течна или суха форма.

Течен разтвор на вермикомпост – Изсипете 1 чаша тор в 10 литра вода и разбъркайте. Поливайте разсада веднъж на всеки 10 дни. За по-малки доматени растения използвайте пропорционално по-малка доза, например 1 капачка вермикомпост на 1 литър вода.

Още: Кореново гниене на на стайните растения - причини и лечение

Сух тор – След засаждане на разсада в новата почва, поръсете малко количество вермикомпост около растението, на около 1 см от стъблото. Смесете го внимателно с горния слой на почвата. Това торене осигурява на растенията постоянно снабдяване с хранителни вещества, докато доматите достигнат подходящия размер за разсаждане.

Чрез комбиниране на дървесна пепел с вермикомпост, ще осигурите на вашите домати цялостно хранене. Това е отлична алтернатива на химическите торове и може да даде изненадващи резултати. Не само ще предпазите разсада си от опасни болести, но и ще си осигурите изключително дебели и здрави стъбла.

Сеитба в „топла почва“: Градинарският трик, с който всички домати покълват и не боледуват

Как да отгледате здрав и силен разсад от домати на перваза на прозореца

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елица Христова
Елица Христова Отговорен редактор
Домати градина
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес