Градинарски трик: Засейте доматите в ТАКАВА почва, за да стане разсадът здрав и дебел като палец

Всички ще стигнем до сеитбата на домати след броени седмици. Но преди това си струва да знаете няколко тайни, които ще осигурят здравословно покълване и бързо развитие. Грижете се за почвата, в която засявате доматите си. Вместо скъпи торове, си струва да използвате естествена смес, която работи безупречно.

Най-добрата смес за сеитба на домати

Всеки градинар-любител знае, че доматите се нуждаят от светлина, подходяща температура и добра почва, за да покълнат. Видът на почвата е един от ключовите фактори за успешно отглеждане. Комбинацията от вермикомпост и пепел може да осигури мощна хранителна подкрепа за тези растения. Тази смес създава идеални условия за доматите.

Вермикомпостът се образува от земни червеи, преработващи органична материя. Той съдържа богатство от микроорганизми и микроелементи и е богат източник на лесно смилаеми съединения, включително азот, фосфор, калий и калций, както и цинк, желязо и манган. Използването му в градинарството подобрява структурата на почвата и насърчава вкореняването на растенията. Това подобрява биологичните процеси в почвата и растенията стават по-устойчиви на стрес.

Дървесната пепел, от друга страна, се произвежда чрез изгаряне на дърва. Тя е източник на минерали и има високо pH, така че в умерени дози действа като естествен декиселификатор на почвата. Също така увеличава пропускливостта на почвата и достъпа на въздух. Пепелта ограничава разпространението на някои почвени патогени, подобрявайки условията за растеж на зеленчуците.

Черното краче, или загниването, представлява значителна заплаха за младите разсади от домати. Това гъбично заболяване унищожава нежните стъбла и се появява особено, когато почвата е твърде влажна и има лоша циркулация на въздуха. Една превантивна мярка може да бъде добавянето на малко количество дървесна пепел към почвата, което помага за ограничаване на растежа на гъбичките и намаляване на риска от инфекция.

Как да използваме вермикомпост за разсад от домати?

За да се гарантира, че почвата поддържа добре младите разсади, съставките трябва да се използват в правилните дози. За дървесна пепел използвайте 1,5-2 чаши на 10 литра подготвено легло, като избягвате този метод в почви, които вече са алкални. Вермикомпостът също трябва да се дозира по подходящ начин – може да се използва в течна или суха форма.

Течен разтвор на вермикомпост – Изсипете 1 чаша тор в 10 литра вода и разбъркайте. Поливайте разсада веднъж на всеки 10 дни. За по-малки доматени растения използвайте пропорционално по-малка доза, например 1 капачка вермикомпост на 1 литър вода.

Сух тор – След засаждане на разсада в новата почва, поръсете малко количество вермикомпост около растението, на около 1 см от стъблото. Смесете го внимателно с горния слой на почвата. Това торене осигурява на растенията постоянно снабдяване с хранителни вещества, докато доматите достигнат подходящия размер за разсаждане.

Чрез комбиниране на дървесна пепел с вермикомпост, ще осигурите на вашите домати цялостно хранене. Това е отлична алтернатива на химическите торове и може да даде изненадващи резултати. Не само ще предпазите разсада си от опасни болести, но и ще си осигурите изключително дебели и здрави стъбла.

