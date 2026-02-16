Често срещани грешки при резитбата на паричното дърво

Паричните дървета (Pachira aquatica) са популярни стайни растения благодарение на атрактивния си растеж и факта, че са безопасни за отглеждане около домашни любимци. Въпреки че обикновено се считат за лесни за поддръжка и растат добре на непряка слънчева светлина, те изискват известно подрязване, за да се поддържат в добра форма - а неправилното използване на техниките за подрязване може да причини прекомерен стрес на растението, което може да влоши външния му вид.

За отглеждане на пахира - какво трябва да знаем

Когато са оставени на произвола на съдбата, паричните дървета са склонни да растат високи и дългокраки. Ако не се подрязват редовно, това може да ги направи да изглеждат малко тромави. В същото време, ако подрежете твърде много наведнъж или през неподходящия сезон, можете да стресирате стайното си растение, което може да доведе до болести, забавен растеж и дори смърт.

Независимо дали подрязвате, за да можете да сплетете паричното си дърво , или просто правите лека резитба, за да го поддържате подредено, има няколко често срещани грешки, които много производители на стайни растения допускат. Като се научите как да ги избягвате, можете да поддържате паричното си дърво жизнено и здраво. От прекомерно подрязване до подрязване в неподходящ момент, ето какво да избягвате (и какво да правите вместо това), когато става въпрос за поддържане на паричното ви дърво здраво и привлекателно.

Избягвайте да подрязвате твърде много наведнъж

Една от най-лесните грешки, които можете да направите с всяко растение, включително и с паричните дървета, е неправилното подрязване. Може би сте забравили да подрязвате за известно време или сте отлагали, само за да осъзнаете, че паричното ви дърво е станало доста диво. След това, за да наваксате загубеното време, в крайна сметка отрязвате множество стъбла с надеждата да го подрежете обратно във форма и да отгледате по-пълноценно парично дърво . Този неправилен график за подрязване не е добър за вашето растение.

Когато премахнете твърде много растителен материал наведнъж, това може да доведе до шок на паричното ви дърво. За да намалите шока, който дървото ви изпитва след резитба, не премахвайте повече от половината от дължината на стъблото и не режете сплетените части. И като правило за всяко дърво, избягвайте да премахвате повече от около 20% от листата на дървото наведнъж.

Ако е минало известно време, откакто за последно сте почиствали външния вид на дървото си, може да се наложи да разделите резитбата си на няколко сесии. В този случай можете да подрежете веднъж в началото на пролетта и отново по-късно през лятото, за да коригирате всички места, които сте пропуснали. Не забравяйте да ограничите подрязванията си и в двата сеанса на резитба, като се придържате към указанията отпреди. Оттам нататък, направете си ежегодна рутина да проверявате паричното си дърво и да отрязвате отделни стъбла или листа. Като поддържате редовна резитба, ще намалите количеството, което трябва да премахвате във всеки един сеанс.

Избягвайте резитбата по време на периода на покой

Не подрязвайте паричното си дърво по време на периода на покой. През есента и зимата, когато растежът му се е забавил, паричното ви дърво може да няма енергията да се възстанови от резитбата толкова бързо, колкото е необходимо. Дървото трябва да има силата да заздравее порязванията и да произведе нов растеж. Ако подрязвате с цел размножаване, това е още една причина да избягвате да го правите през периода на покой. Може би сте чували, че е лесно да се размножи парично дърво от резници . Това е вярно, но е по-вероятно да видите успешно развитието на корени по тези резници, ако го направите през пролетта или началото на лятото.

Как се прави размножаване на пахира чрез резници

Освен прекаленото подрязване и подрязването в неподходящ момент, има и няколко други грешки, които трябва да се избягват с паричното ви дърво. Например, трябва да избягвате използването на тъпи ножици за подрязване. Ако не са наострени, ножиците ви могат да създадат назъбен разрез, който е по-труден за заздравяване, оставяйки дървото ви уязвимо към болести.

Накрая, когато сте готови, не правете грешката да забравите да проверите нивото на влажност на растението след резитбата. Паричните дървета вече обичат много влага, но не бива да ги преполивате, особено докато се възстановяват. През това време ще искате да държите растението на непряка слънчева светлина, като осигурявате вода и влажност, когато е необходимо.