Как да се отървете от мравките в двора си без агресивни химикали

Пълно предупреждение: С едно изключение, тези методи не са щадящи за мравките. От всички същества във вашия двор, мравките е изключително малко вероятно просто да си тръгнат доброволно, така че стратегиите за премахването им отразяват това.

Маркирайте всяка колония, за да можете лесно да я намерите.

Когато използвате течност, изсипвайте я през нощта, когато мравките са по-малко активни.

Бъдете внимателни, когато използвате гореща вода или подправки, които могат да раздразнят домашните любимци.

Може да се наложи да повторите третирането, тъй като мравките са много устойчиви.

1. Използвайте кафе и лют червен пипер

Хареса ми този вариант, защото използвах нещо, което обикновено изхвърлям. Взех използвана утайка от кафе и я запазих за около седмица и половина. Ако не пиете кафе или искате да ускорите процеса, можете да помолите приятел или съсед да ви даде използваната си утайка от кафе.

Слагам използваната утайка в херметически затворен контейнер и я прибирам в хладилника, за да не мухляса. Виждал съм как утайката мухляса само след няколко дни на стайна температура. Всеки ден, след като утайката изстине, я слагам в контейнер. Добавям и няколко щипки лют червен пипер . Това е частта, с която трябва да внимавате, за да не се наложи домашен любимец да я облизва. Това е и причина да завършите процеса през нощта, след като домашният ви любимец вече няма да е в двора.

След като смесих кафето и кайенския пипер около седмица, добавих вода. Направих консистенцията достатъчно течна, за да може да се разпространи в колонията. Използвах и малко люспи чили , мислейки си, че това ще добави пикантност. Опитах това веднъж, но после осъзнах, че или не наливам достатъчно, или просто не е ефективно, затова преминах към друг вариант.

2. Изсипете вряща вода върху мравуняците

След като опитах кафето и кайенския пипер, си спомних, че врялата вода е подействала на някой, който се е борил с мравки в двора си. Ключът към този процес е да бъдете изключително внимателни с водата, защото тя може сериозно да изгори кожата ви. Врящата вода може също да убие тревата ви . Повечето от мравките ни бяха по алеята ни или между пукнатини в цимента, така че не се притеснявах твърде много за тревата.

Първо, сварих водата. Можете да използвате микровълнова фурна или чайник. Щом водата достигне точката на кипене, веднага я излейте върху мравуняка. Налях я бавно, за да може да се разлее в мравуняка, а не само из целия двор. Налях доста голямо количество във всяка чаша; беше приблизително две чаши, в зависимост от това колко големи бяха.

Това се получи добре, но бях нервна през цялото време, докато го правех. Не ми харесваше идеята да ходя из къщата с вряща вода. Имаме две деца, така че е излишно да казвам, че винаги има нещо на пода, в което да се спънем. Освен това, кучето може да се окаже много трудно за маневриране, когато се съсредоточаваме върху това да не разлеем.

3. Използвайте сода бикарбонат и оцет

Преди да започна този процес, взех дървено шишче (да, такова, което използваме за шишчета) и го пъхнах в дупката в средата на мравуняка. След като го натиснах докрай, го размърдах, което ми направи място да сложа малко сода бикарбонат . Исках да го спусна по-надолу, а без по-голямата дупка щеше да лежи само на върха на хълма.

След като изсипете содата за хляб, изсипете оцета в дупката. Това ще доведе до образуване на пяна и евентуално ще премахне мравките.