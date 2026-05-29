Само така е правилно да пресадите босилека

При условие че покълването на семената ви е било успешно, трябва да има поне няколко млади разсада босилек във всяка чаша. Продължете да осигурявате влага и ги оставете да растат, докато достигнат размер, при който имат два чифта истински листа. По това време внимателно издърпайте или отрежете слабите растения по линията на почвата във всяка чаша. Проредете ги, така че във всяка чаша да остане само най-силният разсад босилек.

След като разсадът от сладък босилек бъде прореден, върнете се към обичайния си режим на поливане и осветление през следващите няколко дни преди разсаждането. Това кратко време на почивка ще осигури на разсада от босилек период на възстановяване от евентуални повреди по корените, които може да са били причинени по време на прореждането.

На този етап разсадът от босилек може да бъде пресаден в контейнер с двойно по-голям размер от оригиналния.

Продължете да ги държите на закрито, докато не настъпи седмицата на средната последна слана. По това време растенията могат да започнат процеса на втвърдяване.

След завършване на втвърдяването, растенията сладък босилек могат да бъдат засадени за постоянно на окончателното им място или контейнер.

На окончателното си място сладкият босилек ще се нуждае от малко поддръжка. Просто поливайте и плевете, когато е необходимо. Вашият босилек ще оцени почвата, която е постоянно влажна, но никога преовлажнена. Добър съвет е да поливате само след като горните 3,8 см почва изсъхнат.

Събиране на сладък босилек

Листата от сладък босилек могат да се берат по всяко време през сезона и всъщност това трябва да се прави доста често, за да се стимулира нов растеж. За да съберете листата, прищипвайте новите издънки във възлите. Прищипването е за предпочитане пред рязането с ножица, тъй като причинява по-малък стрес на растенията.

И в двата случая, не забравяйте да премахнете израстъците и листата възможно най-близо до стъблото. Тази добра практика ще намали потенциала за болести и ще поддържа растенията здрави за продължаващо производство. В края на сезона босилекът ще започне да цъфти. Растенията могат да бъдат оставени да завършат цъфтежа за събиране на семена или цветовете да бъдат отстранени за продължаващо производство на листа.

Отглеждането на босилек е като карането на колело

Грижата за сладкия босилек е като карането на колело – щом веднъж научите процеса, никога няма да го забравите. Осъзнавайки, че има много градинари, които са добре запознати с отглеждането на тази билка, бих искал да ви приветствам да споделите всички уникални съвети или трикове, които са ви били успешни. Благодаря ви за четенето и приятно градинарство!