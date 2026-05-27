Най-добрите растения-компаньони за домати

Доматите са една от най-популярните, ако не и най-популярната, култура в нашите зеленчукови градини, въпреки че, както вероятно знаете, технически те са плод. Сочни, ароматни и толкова задоволителни за отглеждане, доматите са толкова повсеместни, че понякога забравяме, че са тропически растения, които не винаги харесват климата, в който ги отглеждаме. Доматите, отглеждани в умерен климат, са предразположени към всякакви вредители и болести.

За щастие, интелигентното съпътстващо засаждане може да намали тези проблеми, дори и да не ги елиминира. Освен това, контролът на вредителите и болестите не е единствената причина да се търси съпътстващо засаждане на домати. Както обяснява Крейг ЛьоХулие, градинар и автор на „Epic Tomatoes “, „един вид растение може да осигури структурна опора за друго. Определено цвете може да привлече опрашители към близките зеленчукови растения, като по този начин подобри добива.“

Едно нещо, което трябва да се помни при засаждането на съпътстващи растения, е, че то не е точна наука. По-голямата част от него се основава на опита на градинарите, практика, която „се е появила през многото години отглеждане на култури като форми на предавани или споделени техники“, казва ЛьоУлие. Така че, ако сте чули от колега градинар, че дадено растение е подходящо като съпътстващо растение за домати, опитайте го! И ако работи, продължете да го засаждате. Ето няколко предложения, за да започнете.

1. Невенчета

От поколения се смята, че невенът отблъсква вредителите по доматите. Оказва се, че тази вековна практика е подкрепена от научни факти. Изследователи от университета в Нюкасъл потвърдиха, че невенът, известен още като Calendula , наистина отблъсква белокрилките, защото отделя лимонен, който насекомите мразят.

Като цяло невенът е много полезно растение във вашата градина ; цветовете могат да се използват и за направата на противовъзпалителни мехлеми и са безопасни около домашни любимци.

2. Латинки

В същия дух, засаждането на латинки до доматите „може да реши проблема с листните въшки, атакуващи листата на доматените ви растения “, според ЛьоУлие. Латинките също така служат като растения, благоприятни за опрашителите, което ще помогне за привличането на опрашители към вашите домати.

Освен това, цветовете на латинката са годни за консумация и са прекрасна лятна гарнитура за вашите салати.

3. Боб

Доматите са много хранителни и ако вашите растат директно в земята, те ще изсмучат хранителни вещества, особено азот, доста бързо. Редовното торене на доматите през вегетационния период е един от начините за справяне с този проблем, но знаете ли, че бобът естествено фиксира нивата на азот в почвата? Той прави това чрез специална бактерия, живееща в кореновите им възли; бактериите превръщат инертния азот в използваем азот за растението. Малко количество от този азот се връща обратно в почвата и става достъпно за съседните растения.

Учените не са напълно сигурни защо или как се случва това, а някои видове боб са по-добри в това от други. Ако се съмнявате, засадете обикновен боб, тъй като е доказано, че той пренася азот към други растения в проучване.

Полезен съвет: Винаги засаждайте боба си на място, където няма да бъде засенчен от доматите. Също така, ако отглеждате боб, уверете се, че е достатъчно далеч от доматите, за да предотвратите заплитането на лозите.

4. Репички

Репичките са чудесно „жертвено“ растение за доматите. Както доматите, така и репичките са предпочитани хранителни източници за бълхите; ако тези гадини поглъщат доматените ви растения, засадете репички до тях. Те предпочитат репичките и ги изяждат първи; междувременно вашите доматени растения ще имат време да узреят и да станат по-малко уязвими към нападение от вредители.

5. Босилек

Босилекът и доматите са идеален брак. Билката не само осигурява перфектния вкусов гарнитур към ястия на доматена основа, но се смята, че двете растения взаимно се подсилват, когато се отглеждат заедно. Льо Улие посочва комбинацията от босилек и домати като един от „любимите си примери за съчетано засаждане“, дори ако процесът на подобряване на вкуса „не е напълно доказан“. Защо не опитате и не решите сами?

6. Мащерка

Като цяло, почти всяка билка ще бъде отлично растение-компаньон за доматите, но мащерката има предимството, защото е доказано, че засаждането ѝ с домати намалява снасянето на яйца от възрастните войници.

Другото предимство на мащерката е, че като естествено почвопокривно растение, тя действа като мулч, предотвратявайки загубата на влага от почвата.