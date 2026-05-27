Най-добрите растения-компаньони за лука: отблъскват вредителите и подобряват почвата

Градината е непълна без поне един член от семейство Алиуми. Лукът, шалотът, зеленият лук и пресен лук са част от това семейство култури , които са незаменими в ежедневното готвене. Цъфтящите алиуми, с техните поразителни, лилави кълбовидни цветове, също са включени в тази категория. Те добавят незабавен чар на селската градина към цветните градини в началото на лятото.

Но знаехте ли, че лукът , освен че е желана култура, е и едно от най-полезните растения за засаждане в зеленчукова градина ? Ако изпробвате тази изпитана във времето градинарска техника, можем почти да гарантираме, че добавянето на лук тук-там ще подобри здравето на вашите зеленчукови лехи.

Ето най-добрите растения-компаньони за лук за борба с вредителите, привличане на опрашители и здраве на почвата и реколтата.

Лук: Леснодостъпните зеленчуци

Ето някои чудесни новини за тези, които искат да експериментират с придружаващо засаждане, докато отглеждат лук. Сравнително малко растения не харесват лук до себе си. Всъщност, лукът е почти универсално полезен във вашата градина, според експерта градинар Крейг ЛьоХулие : „Тъй като лукът естествено отблъсква редица градински вредители, като морковени мухи, листни въшки, трипси и зелеви червеи, има много начини за разпръскване на лук с други култури.“

ЛьоУлие съветва, че „съседните моркови, къдраво зеле, зеле, маруля и цвекло ще бъдат по-щастливи заради свойствата на лука да отблъсква вредителите.“ И ако искате да експериментирате с други култури от същото семейство, като шалот или салатен лук, ще пожънете същите ползи.

Без повече приказки, това са културите, които трябва да засадите с лука си.

1. Кореноплодни зеленчуци

Вместо да ги изброяваме поотделно, просто ще кажем: няма да сбъркате, ако засадите кореноплодни зеленчуци до лука. Цвекло, моркови, картофи, пащърнак; всички те се възползват от наличието на лук.

Защо? Лукът отблъсква редица вредители, които засягат тези култури, въпреки че е може би най-полезният за отблъскване на гризачи, които обичат да ровят в градинската ви почва и да хрупат кореноплодни зеленчуци. Той мрази силната миризма на лука и е по-малко вероятно да нахлуе в лехите ви със зеленчуци.

Другото предимство на съвместното засаждане на лук и кореноплодни зеленчуци е, че те имат сходни изисквания за почва и торене, така че са лесни за отглеждане заедно. Едно нещо, което лукът не харесва, е тежката, уплътнена почва; кореноплодните зеленчуци, особено репичките, помагат за раздробяване и разрохкване на почвата, което помага на лука да расте по-голям.

2. Домати

Доматите и лукът се виреят лесно в повечето градини. Те не се конкурират за почва или пространство, когато са засадени заедно, а лукът е известен с това, че отблъсква белокрилката, която засяга доматите.

3. Марули

Марулите са перфектната почвопокривна култура, която можете да засадите около всичко, което расте по-високо. Листните зеленчуци поддържат земята хладна и влажна, докато по-високите растения осигуряват сянката, от която се нуждаят марулите, за да не прегреят.

Лукът също помага да се предпазят марулите и другите листни зеленчуци от вредители. Експертът по кухненско градинарство Никол Джонси Бърк казва: „Обичам да слагам лук до всичките си зеленчуци. Той отделя миризма, която много вредители мразят, така че това им пречи да стигнат до моите зеленчуци!“

Опитайте да разпръснете лук и маруля под доматено или чушко растение за още по-добри резултати.

4. Кръстоцветни

Растенията от семейство Зелеви, включително зелето, къдравото зеле и броколите, обичат да бъдат засадени до лук. Това е така, защото те предлагат защита срещу гризачи и зайци, които ядат зеле и не харесват силния аромат на лука. Освен това, кръстоцветните и лукът съществуват едновременно, без да се конкурират: „Лукът не се нуждае от много място и развива дълбоки корени, докато броколите и листата от кръстоцветните не се нуждаят от тях“, според Бърк.

5. Лайка

Много градинари смятат, че лайката забележимо подобрява вкуса на лука. Ако обичате вкуса на лука, например нарязан суров в салатите си, тази техника за засаждане може би си струва да се опита. Доказателствата за нея са чисто „анекдотични“, според ЛьоУлие, но „ако смятате, че звучи интересно, опитайте“, казва той.

Има само едно предупреждение: лайката, макар че е чудесно растение-компаньон за лука, не трябва да се засажда близо до кръстоцветни, картофи или ягоди. Имайте това предвид, когато планирате групирането на растенията си.

6. Ягоди

Ягодите и лукът изглеждат като необичайна двойка, но връзката им в градината е наистина симбиотична. Това е особено вярно, ако отглеждате нежен зелен лук : ягодовите растения им помагат да се охлаждат и осигуряват нежна, пъстра сянка. Лукът, от друга страна, маскира сладкия аромат на ягодите, предпазвайки ги от гладни животни.

7. Патладжан

Всичко от семейство паслънови може безопасно да се засажда редом с лук. Лукът не само отблъсква вредителите, които обичат да поглъщат реколтата ви от паслън, но и е логичен в контекста на засаждането на кухненска градина. Опитайте да засадите патладжан, домати, босилек и лук в една леха и ще имате готова смес от съставки за вегетарианска пармиджана!

8. Невенчета

Има ли растение, за което невенът не е подходящ? Тези прекрасни, дълго цъфтящи цветя отблъскват кореновите нематоди, известни с това, че унищожават по-специално луковите култури. Да не говорим за способността им да отблъскват други вредители.