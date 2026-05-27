Старите градинари винаги засаждат това цвете до розите

Въпреки че розите обикновено са основното събитие в градината , никога не бива да се подценява значението на доброто поддържащо растение. Вижте: растението-компаньон !

Засаждането на растения от други растения не е само въпрос на естетика– това е стратегия, която може да помогне за подхранване на почвата , възпиране на вредителите и привличане на полезни насекоми в градината. Розите са податливи на множество градински вредители , включително листни въшки и японски бръмбари . Те изискват сравнително висока поддръжка и постоянна влага и богата, плодородна почва, за да цъфтят и растат. Въпреки цялата си красота и престиж, розите са сравнително капризни и могат да се възползват значително от засаждането им редом с други полезни растения

Как да изберете растение-компаньон за вашата роза? Розите са много капризни и могат да бъдат малко „деспотични“, когато става въпрос за заемане на градински ресурси. Като оставим настрана личните предпочитания, важно е да изберете растения-компаньони, които ще допълват, а не ще се конкурират с растежа на розата.

Нарциси

Това ранно пролетно цъфтящо растение добавя цветен акцент към пейзажа, когато останалата част от градината все още дремва. Нарцисите са прекрасни растения-компаньони, особено когато са сгушени в и около розова засадка. Предлагат се хиляди сортове в различни форми и цветове – опитайте „Pink Charm“, който се отличава с външни венчелистчета с цвят на слонова кост, обграждащи централна чашка от корал, или уникалния двойно цъфтящ „Flower Surprise“.

Тези весели луковици са и издръжливи. Луковиците на нарцисите произвеждат токсични алкалоидни съединения, които отблъскват гризачи и зайци – засаждането им между розите може да предпази дивите вредители от гризане на ценни розови стъбла. Засадете луковиците на нарцисите през есента, 4-6 седмици преди земята да замръзне. Освен добре дренирана почва и изобилие от слънце, те не изискват много друго. За разлика от краткотрайните лалета, нарцисите цъфтят и се размножават година след година, което ги прави идеални за оформяне на големи тревни площи и пейзажи.

Лавандула

Тази ароматна билка е основен елемент в градината от дълго, дълго време. Използвана в лечебни средства, готвене и както в пресни, така и в сушени цветни аранжировки, лавандулата е ценена заради успокояващия си, леко сладък аромат. Нейните шиповидни, сребристи листа и нежни лилави цветове са зашеметяващи, когато са засадени заедно.

Това обичано многогодишно растение обаче не е само заради външния вид. Лавандулата привлича полезни пчели и пеперуди, а ароматните му масла естествено отблъскват листни въшки и други насекоми вредители, които са склонни да тормозят розите. Лавандулата предпочита пълно слънце и добре дренирана почва. Изисква малко или никаква поддръжка, с изключение на ежегодна резитба в края на лятото, след като цъфтежът приключи

Невенчета

Издръжливите работни коне на градината, невените, цъфтят дълго и изискват много лесна поддръжка. Невените отделят няколко мощни биохимични съединения, едно от които е тиопен. Тиопенът не само придава на невените отличителния им, горчив аромат, но и служи като естествен репелент срещу вредители и противогъбично средство.

Изберете нискорастящ сорт френски невен ( Tagetes patula), който да засадите между розите. Или засадете няколко храстовидни, хълмисти невена ( Tagetes tenuifolia ), които могат да действат като жив мулч и да помогнат за охлаждане на почвата около основата на вашите рози. И двата вида дават изобилие от оранжеви, жълти и златисти цветове.