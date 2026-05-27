Как да засадите рози от семена

Може би никое друго цвете не е по-известно или по-разпознаваемо от розата . Дори човек, който не е градинар, има бегла представа какво е роза. С дъгата си от червени, лилави, розови, жълти и кремави нюанси и прекрасен, емблематичен аромат, розите са силно търсени както от начинаещи, така и от опитни градинари. Така че е съвсем естествено да искате да опитате да отгледате такава от семена!

Отглеждането на всяко растение от семена изисква малко търпение и грижа, а розите не са изключение. Повечето градинари избират да размножават рози чрез вегетативни резници, но отглеждането от семена може да бъде забавно предизвикателство.

Как да се засадят семена от рози

Ще ви е необходимо:

Семена от рози

Хартиена кърпа

Пластмасова торбичка или друг малък запечатващ се контейнер

Стартова смес за семена

Засаждащи клетки или тави

Светлина за отглеждане

Семената са като малките природни пакетчета за съхранение, които лежат в латентно състояние, докато условията не станат подходящи за растежа на растенията. За да се прекрати латентността, градинарите ще трябва да стратифицират розовите семена. Стратификацията използва температура, топла или студена, за да разруши твърдата външна обвивка на семената. Семената, оставени да зимуват на открито, са естествено изложени на ниски температури, но няколко седмици в хладилник също ще свършат работа.

Поставете семената върху влажна кухненска хартия и внимателно я поставете в найлонов плик или друг малък контейнер (време е да извадите контейнерите за храна за вкъщи, които сте трупали!). Съхранявайте найлоновия плик в хладилник поне 10-12 седмици. Проверявайте семената си периодично, за да се уверите, че няма мухъл и че кухненската хартия е все още влажна.

Засаждане на розови семена

След като семената на розите са стратифицирани, е време за засаждане!

Сложете няколко лъжички от сместа за посев в голяма кофа или вана. Добавете точно толкова вода, колкото е необходимо, за да навлажните сместа. Предварителното намокряне на сместа за посев ще помогне за премахване на въздушните джобове и ще предотврати отмиването на семената по време на първоначалното поливане.

Напълнете килийките или тавите за засаждане с предварително навлажнената начална смес за семена.

Посейте семената на розата на около 6 мм дълбочина в почвената смес. Покрийте леко семената със почвената смес.

Поливайте повърхността на почвената смес за семена много внимателно. Поставете пластмасово фолио или прозрачен капак върху килийките за засаждане. Поддържането на висока влажност ще помогне за ускоряване на покълването.

Поставете килийките за засаждане на светло и топло място (15-21°C).

Грижа за разсад от рози

По отношение на грижите, разсадът от рози всъщност не се различава много от другите видове разсад! Трябва да се признае, че покълването му отнема време. Бъдете готови да чакате от 2 до 6 седмици, за да се появят малки розови разсади. След като семената покълнат, отстранете пластмасовото фолио или прозрачния капак от килийките за засаждане, за да осигурите добър въздушен поток.

Вода

Поливайте почвата директно, като избягвате стъблата на растението, или „ поливайте отдолу “ разсада, като поставите килийките със семената в плитка тава с вода. Това ще осигури поливането точно там, където е необходимо (корените!), без да намокря горните листа и да рискува гниене. Почвата трябва да е постоянно влажна, но не подгизнала; оставете повърхността да изсъхне леко между поливанията.

Светлина

Разсадът се нуждае от много пряка светлина, в идеалния случай поне 12 часа на ден. Ако отглеждате на перваза на прозореца, изберете прозорец с южно изложение и не забравяйте да завъртате килийките за засаждане през ден, за да предотвратите накланянето на разсада на една страна. Ако отглеждате под лампи за отглеждане, не забравяйте да увеличавате светлината, докато разсадът расте нагоре.

Тор

Разсадът на розите не се нуждае от тор в началото. В края на краищата, семената съдържат всички хранителни вещества и енергия, от които едно растение се нуждае, за да се развие! Важно е обаче да запомните, че почвената смес за разсад не съдържа много хранителни вещества и няма да поддържа разсада за неопределено време. След като разсадът поникне с „истински листа“, които ще приличат на малки версии на зрели розови листа и са първите листа, които извършват фотосинтеза, подхранвайте го с балансиран, водоразтворим тор всяка седмица.

Когато разсадът от рози е висок няколко сантиметра и има поне два чифта истински листа, той може или да бъде „пресаден“ в по-голям съд, или да бъде пресаден директно в градината . Поздравления – отгледали сте роза от семе!