Как да подготвите божури за зимата през ноември?

Ако искате градина, пълна с разкошни големи божури следващата пролет, подготовката започва през ноември. Лесно е да пренебрегнете многогодишните си храсти, когато времето застуди. Подготовката на божурите ви за зимата е най-важната стъпка, която можете да предприемете, за да си осигурите много цъфтеж, когато пролетта отново дойде. Този процес включва изчакване, докато листата опадат от сланата, и след това отрязване на стъблата до няколко сантиметра над земята. Ще трябва също да отстраните всички остатъци, за да предотвратите болести, и да добавите защитен слой мулч около корените на растението.

Божурите (Paeonia spp.) имат дълъг живот, често отглеждани поколения наред в градината.

Познаването на това как да се грижите за божурите през есента или началото на зимата е от решаващо значение за количеството цветове, които ще видите през пролетта. Подготовката на градината ви за зимата е задача, която просто трябва да се свърши, ако отглеждате тези красиви храсти. Отделете малко време за задачата през ноември и вашите божури ще растат и цъфтят добре години наред.

Защо трябва да отрежете листата на божурите в началото на зимата

Градинарите трябва да изчакат до след първите слани, за да отрежат тревистите и междусекционните божури, когато зелените листа станат жълти или кафяви. Изчакването на тази промяна в цвета е важно, защото до този момент листата все още активно абсорбират слънчева светлина и създават енергия, която растението ще съхранява в корените си. Това е, на което растението разчита, за да оцелее през зимата и да произведе нов растеж и цветове през пролетта. Тези, които знаят как успешно да отглеждат божури, са наясно, че след като листата умрат през есента или зимата, те са изпълнили предназначението си и трябва да бъдат премахнати.

Подрязването на божурите ви в точното време премахва листата и мъртвата дървесина, които могат да бъдат гостоприемници на болести като ботритис и сива плесен. Тези вредни микроби могат да преживеят зимата в мъртвата растителна маса, чакайки да заразят нови издънки в началото на пролетта.

Използвайте чиста, остра ножица, за да отрежете стъблата между 2,5 и 7,5 см над нивото на почвата. Стерилизирайте остриетата в изопропилов алкохол между растенията, за да предотвратите кръстосана инфекция. След подрязване съберете всички мъртви стъбла и листа и ги изхвърлете, за да премахнете всеки потенциален източник на инфекция. Това гарантира, че вашите растения имат най-добър шанс, след като земята се размрази. Никога не ги поставяйте в купчината компост, защото гъбичните спори могат да оцелеят и да се разпространят през компоста.

Как да защитим корените на божурите и задачи, които да избягваме в края на зимата

След цялата тази внимателна работа, за да се избегнат често срещаните грешки, които всеки прави при резитба на божури в края на зимата, трябва да защитите корените на растението и да му помогнете да премине в състояние на латентност. За да цъфти един божур, той трябва да прекара поне шест седмици при температури под 4 градуса по Фаренхайт. По-старите растения са по-издръжливи и могат сами да се справят с тези студени зими, но по-младите или новозасадените божури ще се възползват от слой мулч. Можете да добавите слой от нарязани листа или слама с дебелина около 5 см около основата на растението, за да изолирате корените. Внимавайте да не заровите кореновата корона или видими нови пъпки, тъй като това може да намали пролетния растеж и да предотврати цъфтежа.

Този слой мулч също помага за регулиране на температурата на почвата, предотвратявайки цикъла на замръзване-размразяване, който може да избута младите растения от земята. Трябва да полеете добре божура си точно преди земята да замръзне, но избягвайте добавянето на торове. Торовете насърчават нов растеж, който бързо би се повредил от слана. Тъй като тези храсти изчезват под земята през зимата, маркирайте местоположението им с градински кол или етикет. Не искате случайно да нарушите корените, когато работите в градината, преди растението да поникне отново през пролетта.