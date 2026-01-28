Как да подрежете чушките през януари

Ако можехте да извършите едно изумително просто действие, което би осигурило на вашите чушки по-добра циркулация на въздуха, би помогнало за предотвратяване на плевели и би ги предпазило от слънце, вятър и бури, бихте ли го направили? Ами ако ви кажем, че тази малка задача може дори да доведе до по-гъсти растения и повече чушки? Процесът се нарича подрязване на горната част на листата и макар че трябва да е навременен и не е подходящ за всички ситуации на отглеждане на чушки, той може значително да е от полза за вашите чушки.

Принципът на подрязването е, че отрязването на растящия връх на растението му позволява да пренасочи енергията си към странични клони, носещи цветове и по-късно плодове. Подрязването също така води до по-силно и по-дебело главно стъбло. Увеличаването на страничните разклонения засенчва долните клони, което предпазва растението от слънчево изгаряне.

Клоните също така засенчват земята, обезкуражавайки плевелите. Въздухът преминава по-свободно през по-храстовото растение, което може да му помогне в борбата с гъбичните заболявания. Храстовата форма на растението и по-здравото стъбло помагат да се предотврати преобръщането му при ветровито или бурно време.

За да подрязвате върха на растение чушка, използвайте дезинфекцирани ножици или малки ножици за градинарство. В много райони чушките са дългосезонни растения, така че трябва да започнете да сеете на закрито през януари . Идеалното време за подрязване е скоро след като сте прехвърлили разсада си от стайни чушки в градината и когато имат шест до осем чифта листа, индикатор за силни корени. Определете главното стъбло на растението и изберете точката, в която искате растението да се разклони, обикновено 6 мм до 12 мм над листния възел, и отрежете. Трябва да започнете да виждате сериозно пъпкуване скоро след подрязването, тъй като се развиват нови възли.

Ще искате да знаете грешките, които трябва да избягвате при подрязването на вашите чушки - и една от тях е да го правите в неподходящ момент. Не подрязвайте разсада твърде рано, преди да се появят истинските му листа. Можете да подрязвате растенията по-късно от началото на сезона, но плододаването може да се забави и растението може да не достигне пълния си потенциал за храстовидност. Избягвайте да подрязвате стресирано или нездравословно растение чушка, или такова, което цъфти или дава плодове.

Подхранването с горнище е най-ефективно при по-малки чушки и не е особено ефективно за чушки тип „чушка“ или „банан“. Процесът е по-ефективен и в топъл климат, тъй като вегетационният период в студения климат често е твърде кратък, за да се възползват растенията. Ако не сте сигурни дали подхранването с горнище ще е от полза за вашите чушки, помислете за експериментиране с подхранване на някои от тях и сравняване на тяхното представяне с тези, които не са били докоснати.