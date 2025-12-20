Засадете този пикантен зеленчук през декември за богата реколта

За много от нас декември е време за почивка на трудолюбивите ни градини. Пролетта обикновено е моментът, в който ръцете ни започват да ни сърбят да сеем семена на закрито , но ако обичате да хапете нещо, което ви отвръща - чушки - не е твърде рано да забодете тези малки дискчета в равнините на почвата. Общото правило за засаждане на чушки е да сеят семена на закрито осем седмици преди последната слана във вашия район. Но дори и с това двумесечно време за подготовка, някои градинари се оплакват, че реколтата им от чушки не е готова до есента. Пикантните сортове може да се нуждаят от особено дълго време, за да достигнат пълната си сила. Carolina Reapers, например, може да се нуждаят от до 150 дни, докато хабанерос и ghost peppers може да се нуждаят от 100 дни, за да узреят.

Засаждането на люти чушки на закрито през декември дава на растенията достатъчно време да станат силни и готови за засаждане на открито до май или когато опасността от слана във вашия район отмине. Няколко допълнителни седмици на закрито също няма да навредят на растенията, тъй като хладната и влажна пролетна почва не е най-добрата среда за чушките. С правилните материали и бързи действия, този зимен съвет може да ви осигури богата реколта от чушки през следващата година.

Как да отглеждаме семена от пипер на закрито

Лампите за отглеждане и нагревателните подложки са важни, когато принуждавате семената на чушките да покълнат. Но чаша Solo може да даде тласък на вашата градина с чушки с ограничен бюджет ; те не само са евтини, но и дълбочината им позволява достатъчно пространство за разпръскване на корените. Освен това, удвояването на чаша с перфорирано дъно и външна чаша, която действа като резервоар, дава на разсада достъп до вода, без почвата да се подгизва. Напълнете вътрешната чаша (или тавата за разсад) със смес за започване на семената и засадете няколко семена на дълбочина 6 мм във всяка чаша или клетка.

За по-бързо покълване, поставете чашите или тавите с почва върху нагревателна подложка, настроена на около 29 градуса по Целзий. Пластмасов капак върху почвата ще задържа топлината и влагата; просто го проветрявайте веднъж на ден, за да предотвратите развитието на мухъл. Поливането на контейнерите отдолу, вместо накисването на растенията отгоре, също може да предотврати появата на гъбички. Пълноспектърните лампи за отглеждане са ключови тук, тъй като разсадът ще се нуждае от около 16 часа слънчева светлина на ден.

След като разсадът пусне първите си истински листа, проредете го до едно растение на саксия. Ако е в тави, пресадете разсада в саксии с диаметър 10 см, след като се появят четири листа. Докато расте, отщипвайте пъпките, така че растенията да съсредоточат енергията си върху пускането на силни корени. Оставете обаче някои от тези пъпки, когато ще ги засадите на открито. Когато растенията са високи 15 см и почвата отвън е около 15 градуса по Целзий, те са готови за пресаждане на открито. Дайте на чушките си две седмици да се втвърдят, преди да ги засадите в градината си.