Как да разделите змийските растения, без да повредите корените

Разбирането как да разделяте змийските растения (Dracaena spp.), без да навредите на корените им, започва с обмисляне защо корените са важни на първо място. Корените съхраняват енергия, която може да помогне на делените растения да се възстановят след презасаждане. Ето защо е толкова важно те да не бъдат повредени в процеса на делене. Има много сортове змийски растения, които са идеални за отглеждане в дома и градината ви , но те често се размножават като листни резници, вместо да се делят с корените си. Тъй като змийските растения образуват туфи, които могат да произведат множество издънки, те се възползват от периодичното им разделяне.

Разделянето е най-ефективно, когато растението е в естествения си период на покой. Ще разберете, че е в състояние на покой, защото ще спре да расте и ще изисква по-малко вода. Преди да започнете процеса на разделяне, е полезно да подготвите растението, като се уверите, че почвата е леко влажна. Тази влага поддържа корените гъвкави. Не преполивайте обаче растението си; то се нуждае от поливане само когато е сухо. Растенията реагират най-добре, когато почвата е по-лесна за обработка и кореновата бала остава непокътната.

Делението се счита за един от най-бързите начини за размножаване на растения, които растат от коренища, като ви дава нови, вкоренени растения веднага, без да чакате листните резници да се закрепят. Ако обаче решите да използвате листни резници за змийски растения, една често срещана грешка, която трябва да избягвате при размножаването им, е да не оставяте отрязаният ръб да изсъхне. Въпреки че листните резници може да изглеждат по-лесни, деленето гарантира, че всяко ново растение започва с установена коренова система.

Защитете корените при разделяне

Първата стъпка при внимателното разделяне на змийско растение е да го извадите от саксията му, като същевременно запазите цялата коренова топка и я предпазите от изсъхване. След като растението бъде извадено, рохкавата почва може внимателно да се разклати, така че коренищата и прикрепените корени да се виждат лесно. Всяка секция, която разделяте, трябва да има стъбла в основата и собствен набор от корени; здравите корени ще изглеждат твърди, а не изсъхнали или счупени. С пръсти или чист нож разделете туфата по местата, където коренищата се разклоняват, и избягвайте ненужното рязане.

Някои части може да не се разделят, особено при по-стари растения. Ако корените са уплътнени, можете да ги разделите, но работете бавно, за да ги запазите. Всяко парче трябва да има видими точки на растеж, а всяка угасваща или мъртва централна тъкан трябва да се изхвърли. Пресадете всяка част в прясна, добре дренирана почвена смес и не забравяйте да следите за признаци, че е време да пресадите вашето надеждно растение, докато расте, включително пожълтяване на листата или липса на растеж, както и изсушена и бедна на хранителни вещества почва.

След пресаждането, полейте всяко от вашите отделни растения „змийска клонка“ и ги предпазете от екстремни условия, като например твърде много слънчева светлина. Шокът от пресаждането, който може да доведе до увяхване на растенията и огъване на стъблата им, е по-малко вероятно да се случи при растения, които са разделени, без да се разкъсват корените. С внимателно третиране на корените ще можете лесно да увеличите броя на растенията „змийска клонка“ в колекцията си.