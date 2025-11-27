Арсенал нанесе първа загуба за сезона на Байерн Мюнхен и оглави класирането в Шампионска лига

Арсенал и Байерн Мюнхен са два от трите отбора, които са с пълен актив от точки след изиграването на първите три мача в Шампионска лига. Двата колоса бяха наравно и по голова разлика - плюс 11. "Артилеристите" бяха единственият отбор, който не допусна нито един гол, а баварците бяха инкасирали три, но вкараха и три повече от лондончани. Този мач, освен че противопостави два от отборите в най-добра форма, можеше да/определи водача в основната фаза на Турнира на богатите.

Арсенал поведе с пореден гол от корнер

Арсенал пресираше още от началото на мача. Възпитаниците на Микел Артета имаха първата възможност да открият резултата след статично положение. Още две добри положения се откриха пред лондончани, но засада и пропуск на Езе оставиха резултата 0:0. След пропуските на "артилеристите" играта се изравни, а след това дори се обърна в полза на Байерн Мюнхен. Баварците владееха топката над 70% от времето около 20-тата минута. Но въпреки контрола на баварците, Арсенал откри резултата в 22-рата минута след страхотно центриране на Букайо Сака от корнер. Юриен Тимбер се извиси над всички и отбеляза за 1:0.

Байерн изравни след 10 минути, като дори можеше да осъществи пълен обрат

Байерн беше леко стъписан след като допусна гола и направи някои грешки, но те не се оказаха фатални. В 32-рата минута станахме свидетели на атака на баварците в три хода. Кимих даде страхотен дълъг пас към Гнабри на дясното крило, който с едно докосване свали към Ленард Карл. 17-годишният халф стреля веднага и изравни резултата. Малко по-късно Станишич проби, и въпреки че си затвори ъгъла към вратата на Давид Рая, стреля. В това се състоеше и грешката му, тъй като Карл беше непокрит в наказателното поле и, ако беше получил топката, най-вероятно щеше да осъществи пълен обрат. До края на полувремето имаше положения и пред двата отбора, повечето от които за Арсенал, но завърши 1:1.

Второ полувреме започна с натиск на Арсенал

Арсенал започна и второто полувреме с преса, която се отплати. в 48-мата минута топката се озова в краката на Букайо Сака след грешка на защитата на Байерн. Английското крило не се поколеба и стреля. Последва корнер за "артилеристите", но не се стигна до опасност пред вратата на Мануел Нойер. Две минути по-късно натискът на лондончани донесе още напрежение пред вратата на Байерн, което продължи до 52-рата минута, когато Микел Мерино пропусна.

Арсенал имаше множество положения, но не се възползва

До изтичането на първия час игра Арсенал изпълни още два корнера, от които последваха поредните пропуски. Между двата ъглови удара Байерн имаше една контраатака, но Давид Рая спаси удара на Ленард Карл. Третото и четвъртото статично положение за Арсенал в рамките на 5 минути отново притесниха Нойер, но не донесоха гол за "артилеристите". Те официално вкараха играта в половината на Байерн и след 60-тата минута притежаннието на топката вече беше поизравнено - 60 на 40 за Байерн.

Микел Артета направи две смени, които моментално донесоха второто попадение за Арсенал

в 63-тата минута дойде най-чистото положение за Арсенал. Деклан Райс стреля от малкото наказателно поле, но опитният Нойер се намеси хладнокръвно. Първото по-сериозно положение за Байерн Мюнхен през второто полувреме отново дойде по десния фланг. Майкъл Олисе проби и опита центриране по тревата, но топката беше изчистена. Това доведе до мигновени промени от страна на Микел Артета. Букайо Сака и Майлс Люис-Скели отстъпиха местата си на Габриел Мартинели и Рикардо Калафиори. Минута по-късно италианецът центритрира към Нони Мадуеке, който смени Леандро Тросар в 38-мата минута. Крилото засече с едно докосване и направи резултата 2:1 за Арсенал.

И другата смяна за Арсенал се отплати на Артета

В 77-мата минута нов пробив отдясно на Олисе даде надежди на феновете на Байерн. Но те бързо бяха попарени, след като топката му бе отнета от играчите на Арсенал и те бързо организираха контраатака. Еберечи Езе даде извеждащ пас на Габриел Мартители, който мина покрай излязлия Нойер и на празна врата отбеляза за 3:1. До края на мача оборотите паднаха. Всичко вървеше под контола на Арсенал до втората минута от добавените четири. Байерн Мюнхен имаше добро положение, но го пропусна. Така, след като победи баварците с 3:1, Арсенал застана еднолично на върха в основната фаза на Шампионска лига.