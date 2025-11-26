Любопитно:

Посред бял ден: Застреляха двама войници от Националната гвардия на САЩ (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 23:17 часа 619 прочитания 0 коментара
Двама членове на Националната гвардия на САЩ починаха, след като бяха простреляни във Вашингтон, окръг Колумбия. Това заяви губернаторът на Западна Вирджиния — щатът, който е изпратил войници във Вашингтон по нареждане на президента Доналд Тръмп, предаде АФП. „С дълбока скръб можем да потвърдим, че двамата членове на Националната гвардия на Западна Вирджиния, които бяха простреляни по-рано днес във Вашингтон, DC, са починали от раните си“, написа губернаторът Патрик Мориси в X.

Стрелбата е станала в централната част на Вашингтон, според източник, запознат с първоначалните доклади, както и според служител на правоохранителните органи. По-рано беше съобщено, че инцидентът се е случил в района на метростанция „Фарагът“, намираща се в близост до Белия дом.

Полицията на Вашингтон съобщи в X, че мястото на инцидента е обезопасено и един заподозрян е задържан. От гражданите се препоръчва да избягват района. Националната гвардия не е отговорила незабавно на отправеното искане за коментар. Обстоятелствата около стрелбата засега не са ясни.

Белият дом е запознат

Президентът Доналд Тръмп е бил информиран за стрелбата, заяви прессекретарят Каролайн Левит. „Белият дом е запознат и активно следи тази трагична ситуация“, каза Левит. „Президентът е получил информация", добави тя.

Малко по-късно и самият Тръмп коментира стрелбата: „Животното, което простреля двамата гвардейци — и двамата в критично състояние и вече в две различни болници — също е тежко ранено, но независимо от това - ще плати много висока цена“, написа Тръмп в Truth Social.

Войски на Националната гвардия от няколко щата се намират във Вашингтон от месеци като част от кампанията на президента Тръмп срещу престъпността в столицата.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
