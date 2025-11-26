"Оставам с впечатлението, че на ПП-ДБ всичко им е позволено": Слави Трифонов с остра реакция за протеста

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остър коментар във Facebook във връзка с протестите срещу Бюджет 2026, провеждани около сградата на Народното събрание. В позицията си той твърди, че две служителки от Министерството на здравеопазването били нападнати от протестиращи, след като депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Васил Пандов ги е „посочил с пръст“.

Според Трифонов инцидентът станал около час преди публикацията му. Той описва, че двете служителки – „уважавани професионалисти от администрацията“ – опитали да излязат от сградата на парламента, когато протестиращи ги нападнали. По думите му, след като депутатът Васил Пандов ги посочил, „някакви лумпени“ започнали да ги дърпат, обиждат, събарят на земята и замерят с бутилки. Трифонов твърди още, че животът и здравето на жените били застрашени и че към момента на публикацията те били в полицейска камионетка и не могат да се приберат по домовете си.

Лидерът на ИТН отправя тежки обвинения към ПП–ДБ, заявявайки, че според него техни представители действат „с убеждението, че всичко им е позволено“. „Оставам с впечатлението, че на ПП - ДБ всичко им е позволено. Да лъжат. Да псуват. Да замерят. Да бият“, пише Трифонов, като остро критикува поведението, което според него е демонстрирано по време на протеста. Той добавя, че според описаната от него логика „утре аз мога да го посоча и той да получи същото“, визирайки депутата Пандов.