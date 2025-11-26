СДВР: Трима полицаи са пострадали на протеста пред парламента

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред. По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите, съобщиха от СДВР.

Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница. СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.

