СДВР: Трима полицаи са пострадали на протеста пред парламента

26 ноември 2025, 22:25 часа 475 прочитания 0 коментара
Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по  опазване на обществения ред. По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите, съобщиха от СДВР.

Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница. СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.

Елин Димитров
