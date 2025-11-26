"Искаме да оставим нещо след себе си": Луиза Григорова-Макариев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Комедийният спектакъл на "Break a Leg" – "И верният отговор е…" излиза на сцената за юбилеен 50-и път на 9 декември от 19:30 ч. в Theatro отсам канала, София. Около година след премиерата си постановката не спира да привлича зрители и да пълни зали в цялата страна, а билети за петдесетото издание все още се продават в мрежата на Eventim и в OMV.

Пиесата с участието на Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева се утвърди като една от най-успешните и обичани съвременни български комедии, защото поднася на зрителите много смях, но им представя и ситуации, които да припознаят, както и поводи за размисъл. В центъра са Деси (Луиза Григорова-Макариев), Оги (Христо Пъдев) и Славка (Боряна Братоева) – трима пламенни перничани, събрани на едно място с обещание за много смях и неочакван край.

Фотограф: Марияна Петрова

"Нещата, които искаме да показваме на зрителите са смешни, интересни, но и нещо, което да ги накара след това да се замислят, да се припознаят и да намерят отговори", сподели Луиза в предаването "Студио Actualno".

Режисьорът Мартин Каров ни потапя в живота на Деси - 33-годишна луда фенка на "Стани богат" от Перник. Тя е щастливо омъжена за Оги – бивша млада надежда на "Миньор Перник". Деси е главен готвач на най-посещаваното заведение в центъра на града, изключително любознателна и с огромна страст към науките. За разлика от нея, съпругът ѝ смята, че всяка информация, която ни се предоставя чрез книги, телевизия и интернет, цели да ни заблуди и всичко е конспирация. Сблъсъкът на тези два свята обаче не им пречи да бъдат щастливо женени.

"За нас е много важно, че пишем сами пиесите си, в екипа имаме страхотни сценаристи и драматурзи и това, че пишем българска модерна драматургия за мен е може би едно от най-големите ни постижения, защото ще оставим нещо след себе си", сподели още актрисата.

Как Луиза успява успешно да жонглира между продуцентството, актьорската игра, семейството и още много - вижте в интервюто.