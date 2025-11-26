Илияна Йотова: Наистина споделям протеста в центъра на София

Наистина споделям протеста в центъра на София, защото с диалог сигурно бюджетът щеше да изглежда много по-добре. Не вярвам в "мантрата", че това е единственият възможен бюджет. Това каза пред журналисти вицепрезидентът Илияна Йотова по повод протеста при т.нар. "триъгълник на властта" тази вечер. Демонстрациите са организирани от ПП "Продължаваме Промяната".

По думите на Йотова никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог и арогантно отношение от страна на властта не само към политическите опоненти, а и към бизнес средите, социалните партньори, синдикатите и гражданското общество. "Резултатът беше хората да протестират", посочи тя.

По-късно днес вицепрезидентът публикува остра позиция във Facebook, в която критикува начина, по който управляващите приемат относно Бюджет 2026 г. Според нея процедурата е безпрецедентно прибързана, липсва диалог с експертите и обществото, а ефектите върху гражданите и бизнеса се подценяват. Тя посочва, че били възможни по-добри решения, които да не натоварват допълнително малкия и средния бизнес.

Вицепрезидентът критикува и ускорената процедура по приемането на бюджета. „Безпрецедентно бяха съкратени сроковете за приемане. Очевидно е, че властта иска да заблуди българските граждани и да ни постави пред свършен факт“, пише тя.

В публикацията си Йотова поставя под съмнение официалните данни за дефицита, представени от Министерството на финансите, като се позовава и на коментари от Европейската комисия. „Ясно е, че дефицитът е по-голям от този, който се съобщава официално. Инфлацията галопира, управляващите не могат да се справят с растящите цени“, заявява тя.

Вицепрезидентът твърди, че бюджетът обслужва политически цели и че държавата се опитва да решава чрез него ключови въпроси като концесията на Българския спортен тотализатор и бъдещето на „Лукойл“. „Основните въпроси са: в чий джоб ще отидат средствата от концесията и кой ще купи ‘Лукойл’? Ще бъдем ли уведомени преди това ние, българските граждани?“, пише Йотова.

Според нея властта цели национализиране на „Лукойл“ чрез Българската банка за развитие, но остава въпросът „кой ще сложи ръка върху това структуроопределящо предприятие“.