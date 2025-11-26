"Няма да участваме в евтин цирк": Остри реплики, след като Ивайло Мирчев покани депутати на Пеевски на площада (ВИДЕО)

От видео, разпространено от “Продължаваме промяната” във Facebook, се вижда как съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, заедно с бившия премиер акад. Николай Денков отиват към стаята на парламентарната група на ДПС-Ново начало и канят депутатите на Делян Пеевски да слязат при хората от протеста. В резултат на това възниква спречкване между Мирчев, Станислав Анастасов, Йордан Цонев и други депутати.

