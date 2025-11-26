Войната в Украйна:

"Няма да участваме в евтин цирк": Остри реплики, след като Ивайло Мирчев покани депутати на Пеевски на площада (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 22:55 часа 312 прочитания 0 коментара
От видео, разпространено от “Продължаваме промяната” във Facebook, се вижда как съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев, заедно с бившия премиер акад. Николай Денков отиват към стаята на парламентарната група на ДПС-Ново начало и канят депутатите на Делян Пеевски да слязат при хората от протеста. В резултат на това възниква спречкване между Мирчев, Станислав Анастасов, Йордан Цонев и други депутати.

Повече вижте във видеото:

