Най-добрите билки за отглеждане на закрито през зимата

Става въпрос за „последно повикване“ във вашата градина на открито със зеленчуци. В повечето райони е изключено да засаждате нови култури толкова късно през есента. Но няма нужда да тъгувате твърде много, когато берете последния спанак или босилек – тъй като можете да отглеждате както зелени листни зеленчуци, така и много любими билки на закрито в контейнери. Всичко, от което се нуждаете, е слънчев прозорец или добра лампа за отглеждане.

Вътре има много вкусни ядливи растения, които можете да отглеждате, зависи само от това какво обичате да ядете! Можете да засадите селекция от италиански билки, ако това е, с което обичате да готвите. Или да си направите мини салса градина на закрито с джудже доматено растение и кориандър.

1. Магданоз

Имате ли светъл прозорец? Ако е така, ще откриете, че магданозът е лесен за отглеждане на закрито . Накиснете семената за 24 часа преди засаждане. Изберете саксия с дренажни отвори, след което добавете качествена почва. Навлажнете почвата, след което поставете семената върху почвата, като ги покриете леко. Поддържайте почвата влажна, но не мокра.

Магданозът изисква 6-8 часа ярко слънце на ден. Ако няма достатъчно естествена светлина, използвайте лампа за отглеждане.

2. Пресен лук

Този роднина на лука – който прилича на куха трева – расте бързо от семена, поръсени върху влажна, добре дренирана почва. Поставете саксията си с лук на закрито на място, осветено от слънце. Когато лукът узрее, отрежете няколко от основата. Доколкото е възможно, използвайте ги в същия ден, в който ги отрежете, тъй като имат най-голям вкус, когато са прясно събрани.

3. Мента

Ако имате мента в градината си, знаете, че това не е растение, което се нуждае от примамване. По-вероятно е да завладее цялата градина, отколкото да изчезне. Отглеждайте мента на закрито, след като я изкопаете от външната си градина. Ментата зимува доста лесно на закрито, стига да имате слънчев прозорец. Не използвайте обаче един от онези плитки съдове – ще ви е необходим съд за мента с дълбочина поне 30 см и диаметър около 16 см. Ментата се нуждае от редовно поливане, а не от пулверизиране, за да вирее. Затова я занесете до мивката, напълнете съда и го оставете да се отцеди.

Босилек

Босилекът е прекрасно растение за отглеждане на закрито, с големите си, яркозелени листа. Можете да си купите младо растение от магазин за градинарство, да пресадите такова отвън в саксия за закрито или да вземете резници от външни саксии. Те се вкореняват много бързо във вода. Използвайте почва за саксии на основата на компост и поддържайте почвата влажна. Дръжте я на място, което е постоянно топло за най-добри резултати.