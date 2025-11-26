ПСЖ и Тотнъм спретнаха най-големия голов трилър на вечерта в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен постигна трудна победа над английския гранд Тотнъм с 5:3 като домакин в най-резултатната среща за вечерта от 5-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Парижани на два пъти изоставаха в резултата, но успяваха да се върнат в мача благодарение на Витиня, а накрая отново трябваше да треперят, след като бившият футболист на тима Рандал Коло Муани им вкара два гола в срещата.

ПСЖ победи Тотнъм след хеттрик на Витиня в 8-голов спектакъл

Ришарлисон откри резултата в 35-ата минута, но в края на полувремето страхотен шут от дистанция на Витиня направи 1:1. След почивката Коло Муани наказа бившия си клуб за 2:1 в полза на Тотнъм на "Парк де Пренс". И пак Витиня бе герой за ПСЖ, отбелязвайки втори гол за 2:2 в 53'. В следващите 12 минути ПСЖ вкара още два гола - чрез Фабиан Руис и Пачо за 4:2. А Коло Муани върна един гол за "шпорите" с второто си попадение в двубоя в 72-ата минута.

Само четири минути по-късно обаче ПСЖ получи дузпа, а Витиня бе точен от бялата точка, за да оформи своя хеттрик за 5:3. Иначе "гвоздеят на програмата" бе мачът между Арсенал и Байерн Мюнхен, където лидерът на Висшата лига се наложи с 3:1 като домакин. Най-голямата изненада дойде на "Анфийлд", където Ливърпул бе разгромен от ПСВ с 1:4. Реал Мадрид взе трудна победа с 4:3 над Олимпиакос, а Атлетико Мадрид пък победи финалиста в Шампионска лига Интер с 2:1 у дома.

Резултати в Шампионска лига - 25 ноември 2025 г.