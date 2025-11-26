Спорт:

ПСЖ и Тотнъм спретнаха най-големия голов трилър на вечерта в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

26 ноември 2025, 23:58 часа 378 прочитания 0 коментара
ПСЖ и Тотнъм спретнаха най-големия голов трилър на вечерта в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен постигна трудна победа над английския гранд Тотнъм с 5:3 като домакин в най-резултатната среща за вечерта от 5-ия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Парижани на два пъти изоставаха в резултата, но успяваха да се върнат в мача благодарение на Витиня, а накрая отново трябваше да треперят, след като бившият футболист на тима Рандал Коло Муани им вкара два гола в срещата.

ПСЖ победи Тотнъм след хеттрик на Витиня в 8-голов спектакъл

Ришарлисон откри резултата в 35-ата минута, но в края на полувремето страхотен шут от дистанция на Витиня направи 1:1. След почивката Коло Муани наказа бившия си клуб за 2:1 в полза на Тотнъм на "Парк де Пренс". И пак Витиня бе герой за ПСЖ, отбелязвайки втори гол за 2:2 в 53'. В следващите 12 минути ПСЖ вкара още два гола - чрез Фабиан Руис и Пачо за 4:2. А Коло Муани върна един гол за "шпорите" с второто си попадение в двубоя в 72-ата минута.

ПСЖ - Тотнъм

Само четири минути по-късно обаче ПСЖ получи дузпа, а Витиня бе точен от бялата точка, за да оформи своя хеттрик за 5:3. Иначе "гвоздеят на програмата" бе мачът между Арсенал и Байерн Мюнхен, където лидерът на Висшата лига се наложи с 3:1 като домакин. Най-голямата изненада дойде на "Анфийлд", където Ливърпул бе разгромен от ПСВ с 1:4. Реал Мадрид взе трудна победа с 4:3 над Олимпиакос, а Атлетико Мадрид пък победи финалиста в Шампионска лига Интер с 2:1 у дома.

Резултати в Шампионска лига - 25 ноември 2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шампионска лига Тотнъм ПСЖ
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес