Килиан Мбапе избухна с 4 гола за Реал Мадрид, който победи Олимпиакос в 7-голов трилър

27 ноември 2025, 00:21 часа 294 прочитания 0 коментара
Рекордьорът по трофеи в Шампионската лига Реал Мадрид гостува на Олимпиакос в Пирея за един от най-атрактивните мачове от четвъртия кръг от основната фаза на Турнира на Богатите. "Кралете" записаха първа победа от три мача насам. Те загубиха от Ливърпул в началото на ноември, а след това записаха две поредни равенства в Ла Лига. Олимпиакос, от своя страна, продължи/не успя да продължи добрата си серия. Гурците бяха непобедени откакто загубиха от Барселона на 21 октомври. 

Килиан Мбапе реализира хеттрик за 7 минути

Колебливата игра на Реал Мадрид го преследваше и в началото на мача. Бързо-бързо "кралете" изостанаха в резултата, след като Олимпиакос поведе в 8-мата минута с хубав гол от дъгата на наказателното поле, реализиран от Чикиньо. Но 15-кратните носители на трофея от Шампионска лига още не бяха казали последната си дума. Суперзвездата на гостите Килиан Мбапе изравни резултата след страхотен пас на Винисиус Жуниор в 22-рата минута. Само още две минути бяха нужни на французинът да осъществи обрата за Реал Мадрид с втория си гол в мача. Именно с това попадение Мбапе стана еднолчен водач при голмайсторите в Турнира на богатите. В 29-тата минута Килиан Мбапе осъществи своя хеттрик и затвърди доминацията на "кралете" през първото полувреме.

Килиан Мбапе и Вини Жуниор

Олимпиакос вкара, но Килиан Мбапе избухна с четвърти гол

Реал Мадрид продължи доминацията си и в началото на второто полувреме. в 48-мата минута след комбинация между Мбапе и Винисиус бразилецът стреля, но встрани от вратата. Четири минути по-късно Олимпиакос разви атака и след центриране отдясно на Хесе, Мехди Тареми се извиси във въздуха и върна едно попадение за гърците. Малко преди да изтече един час игра Килиан Мбапе уби всякаква надежда на Олимпиакос с 4-ти гол в мача и общо 9-ти в Шампионската лига, с който направи резултата 4:2 в полза на Реал Мадрид.

Килиан Мбапе

Олимпиакос не се предаде и подгони точките, като вкара трети гол

Въпреки това отборът от Пирея не изгуби вдъхновението си и продължи да гони точките в двубоя. Ел Кааби беше точен в 81-вата минута и след разглеждане с ВАР голът беше потвърден. Така разликата между двата отбора отново беше намалена до 1 гол, като Реал Мадрид водеше на Олимпиакос с 4:3. Но вдъхновението на гърците явно не беше достътъчно, тъй като не успяха да се доберат до точката. След последния съдийски сигнал резултатът остана 4:3 за Реал Мадрид.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
