Депутат опита да си тръгне, но бе върнат в парламента от протестиращи (ВИДЕО)

26 ноември 2025, 22:29 часа 754 прочитания 0 коментара
Депутат опита да си тръгне от Народното събрание, но бе пресрещнат от протестиращите. Случката се разигра тази вечер по време на демонстрацията срещу Бюджет 2026, организирана от ПП-ДБ и подкрепена от бизнеса и от граждани.

На кадри, с които Actualno.com разполага се вижда, че депутатът, опитал да напусне сградата на бившия партиен дом е жена. Тя обаче е пресрещната с викове "Мафия" и "Оставка" и е върната под конвой от полицаи в парламента. 

По-късно стана ясно, че откъм "Дондуков" е имало нов опит някой от депутатите, блокирани в парламента, да си тръгне. Пътят му е бил препречен и в резултат на това униформени са използвали лютив спрей срещу протестиращи.

Припомняме, че сградата е обградена от плътен кордон от протестиращи. По-рано тази вечер Асен Василев обяви, че тази нощ депутатите от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН ще спят в парламента. 

