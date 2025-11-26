Депутат опита да си тръгне, но бе върнат в парламента от протестиращи (ВИДЕО)

Депутат опита да си тръгне от Народното събрание, но бе пресрещнат от протестиращите. Случката се разигра тази вечер по време на демонстрацията срещу Бюджет 2026, организирана от ПП-ДБ и подкрепена от бизнеса и от граждани.

На кадри, с които Actualno.com разполага се вижда, че депутатът, опитал да напусне сградата на бившия партиен дом е жена. Тя обаче е пресрещната с викове "Мафия" и "Оставка" и е върната под конвой от полицаи в парламента.

По-късно стана ясно, че откъм "Дондуков" е имало нов опит някой от депутатите, блокирани в парламента, да си тръгне. Пътят му е бил препречен и в резултат на това униформени са използвали лютив спрей срещу протестиращи.

Припомняме, че сградата е обградена от плътен кордон от протестиращи. По-рано тази вечер Асен Василев обяви, че тази нощ депутатите от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН ще спят в парламента.

