"Няколко години купон, а след това - криза": Хампарцумян за бюджета, пътя на парите и дирижирания преход (ВИДЕО)

Финансистът Левон Хампарцумян предупреди в интервю за Студио Actualno, че бюджетът за 2026 г. крие риск от икономическа криза, защото "ще трябва да плати сметката на няколкото години купон". По думите му протестите, подкрепени от бизнеса, са сигнал, че "ножът е опрял до кокала", а властта управлява с "арогантност" и решения за "30 секунди".

Бизнесът на улицата: сигнал, че проблемът е реален

Хампарцумян подчертава, че участието на бизнеса в протестите е необичайно, но показателно. Той обяснява, че "протестът не е инструмент за решаване на проблеми, но е индикатор на проблеми".

Според него бизнесът има други механизми за натиск, затова излизането му на улицата означава, че ситуацията е станала критична: "явно е дошло ножово правил до кокала".

Финансистът смята, че протестите всъщност помагат за дефиниране на проблемите, а властта е длъжна да се съобразява с тях. Той критикува управленските методи като "арогантни", включително и скоротечни решения като "за 20 секунди да проведат рафинерията", които според него показват "интелектуални дефицити".

Какво означава кризата за обикновения човек?

Хампарцумян е категоричен, че евентуална фискална криза ще удари пряко българина:

"Ще го удари по джоба, ще го удари и по самочувствието... и ще трябва да плати сметката на няколкото години купон."

Той подчертава, че бъдещата криза няма да е нито гръцка, нито румънска, а специфично българска. Като основни слабости посочва високия процент функционална неграмотност сред младите, падащия износ и хроничната неефективност на публичните разходи.

Кризата няма да се реши с избори, а с институции

Хампарцумян подчертава, че решенията изискват стабилна институционална работа – от образователната система до управлението на публичните пари. Вместо това според него властта се фокусира върху непродуктивни теми като увеличаване на данъците: "Системата е нискоефективна, тя иска непрекъснато нови и нови пари."

Той напомня, че българските инфраструктурни и здравни разходи са скъпи, но неефективни, като даде пример: когато околовръстното на София струва повече от подводен тунел в друга държава, проблемът не е в липсата на средства, а в тяхното използване.

По повод оценката на ЕК, че България е в риск от несъответствие с фискалните правила, Хампарцумян я определя като дипломатично предупреждение: "Това е една приятелска силна забележка, че пътят, по който сме тръгнали не води до добри резултати."

Той отхвърля обвиненията за намеса: разликата между ЕС и Съветския съюз била, че вторият "пращаше две танкови бригади", докато ЕС предупреждава, но не заповядва.

Политиците им: пари, власт и краткосрочни цели

Хампарцумян смята, че основният мотив на политиците е достъпът до публичните пари:

"Първо те искат да имат достъп и дискрецията за разпределянето на публичните пари."

Според него управляващите залагат на краткосрочни решения, които могат да им осигурят материални активи за бъдещи времена. Той посочва и назначаването на специален управител на рафинерията "Лукойл" като част от натрупването на буфери.

Управляващите, по думите му, са преминали в режим на "арогантно упражняване на властта" и използват парламента като "машина за гласуване". Целта им е да разтеглят протестите във времето, за да "убият енергията за промяна".

"Проследете историята на парите"

По време на разговоря бяха припомнени и думите на историка Божидар Димитров: "Ако искате наистина да разберете историята и мотивите на случващото се, проследете историята на парите."

Той смята, че българският преход е бил дирижиран, а не демократична революция, като хора, близки до старата система, са получили преднина още в началото на 90-те. Това според него има отражение и днес.