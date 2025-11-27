Гневът срещу Бюджет 2026: Най-интересното във ВИДЕО

Хиляди хора се събраха тази вечер в центъра на София на протест срещу проектобюджета за 2026 г. Протестът обедини опозиционни политически сили и част от работодателските организации, въпреки че негов организатор беше "Продължаваме промяната - Демократична България".

С бял автобус пред парламента започна вечерта на протеста около 17 часа. Появата му съживи спомените за протестите през 2013 година, когато депутатите опитаха да напуснат сградата на Народното събрание именно с бял автобус.

С края на заседанието на бюджетната комисия около 18.30 ч. протестиращите се насочиха към двата отворени входа – на "Дондуков" и откъм паркинга на парламента. Те обаче бяха посрещнати от огромно количество полицаи, които им препречиха пътя към сградата на бившия партиен дом. Именно около 19 часа възникна и първото по-сериозно напрежение. Протестиращите хвърляха пиратки и бутилки по униформените.

По-късно обстановката се успокои, след като водачите на протеста призоваха хората да не прибягват до насилие, а вместо това да организират жива верига около сградата, за да не може депутатите от управляващата коалиция – ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН, както и подкрепящите ги ДПС-Ново начало, да не могат да си тръгнат. Около 19.30 ч. протестиращите опитаха да катурнат бял полицейски бус, паркиран на бул. "Дондуков", спаднати бяха и гумите на друг автобус.

Междувременно от "Продължаваме промяната" показаха кадри на живо от сградата на парламента, излъчвани от сътрудник на Венко Сабрутев, на които се виждаше, че вътре продължават да са Йордан Цонев, както и друг депутат от ДПС - Станислав Анастасов. Пред камерата Цонев каза: "Няма да шпионирате какво правим. Нямате право. Няма да ходите, където решите. Да шпионирате и да дразните народните представители", след което се обръща и се чува откъслечната реплика: "Нещастници".

По-късно председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев излязоха да говорят пред протестиращите. Мирчев предупреди, че е видял най-малко три групи провокатори, които са готови "при знак да опорочат протеста". Той отново призова всички към мирна демонстрация.

"Уж работят за хората, а ги е страх да се срещнат с хората", каза Василев. При тези думи множеството започна да скандира "Оставка", подето и от Мирчев по микрофона. "Тези хора, които днес не ви чуха, ще нощуват тази нощ в тази сграда", закани се пък Василев, след което призова всички да изпеят заедно химна, като сам даде тон.

Мирчев и Василев обясниха подробно какви са капаните в Бюджет 2026. "Ако не могат да направят добър бюджет, да ни попитат, ще им помогнем", обясни бившият финансов министър, като обясни в цифри как би трябвало да изглежда проектобюджетът.

По-късно Мирчев, придружаван от Николай Денков, се качиха в парламента и отидоха при депутатите от ДПС-Ново начало. Мирчев призова намиращите се в сградата Йордан Цонев, Станислав Анастасов, Халил Летифов да слязат сред хората и да говорят с тях. Последва бурен скандал с остри реплики между двете страни.

С напредването на вечерта започнаха и първите опити на някои народни представители да си тръгнат. Жена бе блокирана от протестиращите и се наложи да бъде конвоирана от полицаи, след като не успя да напусне района.

Малко след това се появиха кадри и от бул. "Дондуков", на които се виждаше как депутат се опитва да си тръгне с кола от сградата на Народното събрание, но протестиращи хвърлят различни предмети и блокират движението ѝ. От кадрите се видя, че полицаите прилагат сила и пръскат нападателите с лютив спрей. По информация на "Дневник" е ставало въпрос за заместник-председателя на „Възраждане“ Цончо Ганев.

От "Продължаваме промяната" публикуваха и видео, на което се вижда протестиращи да блокират движението на автомобил по ул. "Триадица", в който по-късно стана известно, че е бил министърът на енергетиката от ГЕРБ Жечо Станков.

По-късно отношение около случилото се на протеста взе и лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов. Той обяви, че са били нападнати две жени, които работели в сферата на здравеопазването и не били депутати. "Имам чувството, че от много време на ПП-ДБ всичко им е позволено", написа Трифонов на профила си във Facebook.

В края на вечерта от СДВР дадоха и официални данни за протеста. Според полицията, при демонстрациите са били ранени трима полицаи.