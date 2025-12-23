Със сигурност от време на време ще видите няколко буболечки по стайните си растения. Един от най-често срещаните вредители, с които вероятно ще се сблъскате, е брашнестата червея . Тези насекоми приличат на малки парченца восъчен или пухкав, бял памук, залепени за стъблата и листата.

Брашнестите червеи изглеждат почти сладки (що се отнася до насекомите), но те представляват тройна заплаха, когато става въпрос за вашите стайни растения. Първо, вредителите изсмукват сок от растенията, което отслабва и уврежда растежа . Брашнестите червеи също оставят досаден, лепкав остатък от несмилаема захар, известен като медена роса. Тази лепкава каша може да позволи на гъбичка, наречена саждива плесен, да расте, намалявайки достъпа на растението до слънчева светлина. Ето как да се отървете от брашнестите червеи по стайните си растения и да предотвратите повторната им поява.

Какво представляват брашнестите буболечки?

Брашнените дървеници са малки, овални насекоми, свързани с въшките (друг растителен вредител), но имат меки тела вместо твърдите черупки, които имат въшките. Търсете ги на труднодостъпни места, като например местата, където листата се срещат със стъблата, и долната страна на листата. Някои брашнени дървеници се крият и в почвата и по корените, което ги прави по-трудни за откриване. Тези насекоми са най-привлечени от цитрусови дървета и тропически растения, като например смокини и хибискус, но не са претенциозни. Брашнените дървеници могат да се разпространят и върху други близки растения.

Как да се отървем от брашнестите червеи

Когато трябва да се отървете от брашнестите червеи по стайните си растения, са необходими търпение и постоянство. Първо, изолирайте заразеното растение или растения, за да не се даде възможност на насекомите да се разпространят повече. След това разгледайте по-отблизо, за да определите сериозността на проблема, тъй като това ще ви помогне да решите как да се справите с вредителите.

Намажете ги с алкохол

Ако заразеното растение е малко или няма много брашнести червеи, потупайте насекомите с памучен тампон, напоен със спирт . Това ще убие и избърше насекомите, както и ще почисти медената роса.

Алкохолът изсъхва бързо, без да наранява растението ви, но е добра идея да тествате листо и да изчакате един ден, за да видите как реагира всяко растение.

Напръскайте ги с водни струи

Можете също така да премахнете брашнестите червеи от стайните си растения със силна струя вода. Изнесете саксийните си растения навън (стига температурата да е над 10°C) и използвайте маркуч, за да ги напръскате. Не забравяйте да напръскате и долната страна на листата. Освен че ще премахнете насекомите, ще изплакнете и всички лепкави остатъци и ще почистите прах и мръсотия. Този метод обаче не е добър избор за деликатни растения или такива, които не обичат много вода.