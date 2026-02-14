Как да засадите лалета в саксия у дома

Лалетата са добре дошло допълнение към пролетната градина. Растенията растат бързо и изпълват лехи, бордюри и контейнери с цветовете на ранния сезон. Въпреки че повечето предпочитат да третират растението като едногодишно, много производители са постигнали успех, като отглеждат луковиците като многогодишни. Това се прави най-добре там, където метеорологичните условия са подходящи за задачата.

Как правилно да се грижите за лалетата, за да разцъфнат до 8 март

Въпреки че някои видове могат да се отглеждат от семена, повечето градински сортове лалета са пряк резултат от обширна хибридизация. Семената, запазени от растения лалета, рядко растат в съответствие с вида им и често са необходими няколко години, преди да цъфтят. Ако искате да запазите луковиците от любимите си лалета, оставете растенията да останат в градината, докато не умрат по естествен път. След това извадете луковиците от почвата и ги разделете .

Често срещани проблеми

Още: Това е най-добрата почва за отглеждане на лалета

Проблеми, свързани с поливането, са едни от най-често срещаните проблеми, които засягат лалетата. Гниене и други гъбични заболявания също могат да доведат до загуба на голям брой луковици на лалета. Луковиците, които са били съхранявани неправилно, могат да развият мухъл или вируси. По време на засаждане е важно да се отстранят всички болни или заразени луковици.

Често срещаните градински вредители също могат да представляват сериозна заплаха за луковиците на лалетата. Мишки, полевки, катерици и елени са известни с това, че причиняват чести щети на насажденията от лалета.

Засаждане на лалета в саксии

Лалетата могат да издържат на доста студ, което ги прави идеални за отглеждане в контейнери и саксии. Подобно на градинските си аналози, лалетата, отглеждани в контейнери, изискват качествена почвена смес, която се отцежда добре. Луковиците на лалетата в саксии могат да се засаждат на дълбочина приблизително два пъти по-голяма от височината на всяка луковица. Луковиците на лалетата в саксии могат да се оставят да презимуват на открито или да се преместят на по-защитено място, като например неотопляема веранда или гараж.

Още: Кога трябва да се наторят лалетата?

Терминът „форсиране“ се отнася до процеса на отглеждане на лалета на закрито през зимата. Отглеждането на лалета на закрито е забавен и лесен начин да се насладите на тези красиви цветя дори и в най-негостоприемното време.

Засадете лалета по този начин и те ще създадат „букети“ в градината ви през пролетта

Плътно опаковайте предварително охладените луковици на лалета или тези, които са били обработени със студ, в контейнери или малки саксии. Поставете саксиите на топло място, което получава достатъчно индиректна светлина. Принудените луковици ще започнат да растат в рамките на 1-2 седмици, като в крайна сметка ще създадат ярък, наситен цвят на закрито.