Кореноплодни зеленчуци за отглеждане във вашата градина

Зеленчуците, отглеждани заради подземните им части, имат вкусни корени, грудки, коренища или луковици. Тези структури са пълни с въглехидрати и вода за растенията и вкусни за нас.

Тези култури (които за по-голяма простота ще наричаме кореноплодни зеленчуци) включват основни кухненски продукти като картофи, моркови, лук и чесън, както и култури, които се отглеждат по-рядко в домашните градини, като хрян, ряпа и козелец. Всички те добавят прекрасно разнообразие и вкус към ястията.

Научете как да отглеждате всеки вкусен вид кореноплодни зеленчуци с тези задължителни съвети за засаждане и прибиране на реколтата.

Репички

Репичките са бързорастяща култура, подходяща за хладен сезон, която често узрява за по-малко от месец след засяването. Те са и един от най-лесните за отглеждане зеленчуци. Репичките са кръгли или цилиндрични и се предлагат в най-различни цветове.

Засейте семена от репички директно в градината от ранна до късна пролет и отново през есента. След като достигнат височина около 2,5 см, проредете ги до подходящото разстояние, посочено на опаковката със семена (обикновено около 2,5 до 5 см един от друг). Събирайте реколтата често. Коренът често се издига частично от земята, докато узрява. За постоянно снабдяване, повторете засаждането с интервал от две седмици.

Цвекло

Цвеклото се отглежда от семена, засети директно в градината от ранна пролет до ранно лято и отново през есента. За да ускорите покълването, накиснете семената за една нощ преди засаждане. Засейте на разстояние 2,5 до 5 см едно от друго. След като разсадът порасне 5 см високо, проредете го до 7,5 до 10 см едно от друго. Поддържайте растенията равномерно влажни и без плевели; мулчирането помага да се поддържа почвата равномерно влажна и хладна и предотвратява растежа на плевелите.

Цвеклото е готово за прибиране на реколтата, след като достигне размера на топка за голф, но може да се остави да порасне. То е доста устойчиво на замръзване. Засаденото през есента цвекло може да се остави в земята, за да се бере при необходимост, докато земята замръзне.

Моркови

Морковите са култура, подходяща за хладен сезон, която се засажда директно от семена през пролетта и отново в края на лятото за есенна или зимна реколта. Засейте семената директно в градината, като ги разпределите на около 2,5 см едно от друго (или ги поръсете на тънко). Семената са малки и покълват бавно, така че може да е полезно да смесите малко семена от репички със семената на морковите. Репичките са добри растения-компаньони за морковите, защото покълват бързо, като по този начин маркират реда и предотвратяват образуването на почвена кора. Репичките ще бъдат почти готови за прибиране на реколтата, когато морковите току-що са започнали да растат.

Разредете морковите на разстояние около 5 см един от друг и поддържайте почвата равномерно влажна и добре почистена от плевели. Мулчирайте, за да задържите влагата и да потиснете плевелите. Малките моркови могат да се берат, като се издърпват поотделно. По-големите моркови може да се нуждаят от градински вили, за да се повдигнат, без да се счупят корените. Подобно на цвеклото, есенните моркови могат да се оставят в земята и да се берат при необходимост, докато почвата замръзне.