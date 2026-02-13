Най-добри растения-компаньони за морковите

Лилавите, белите, жълтите или оранжевите, сладките моркови винаги са наслада за градината. Те са и едни от най-добрите култури, които да използвате като съпътстващи растения. Тъй като морковите са компактни и растат ниско до земята, те лесно се вмъкват между по-големи зеленчуци, а бързият им растеж ги прави идеални за последователно засаждане. Опитайте да комбинирате тези съпътстващи растения моркови, за да поберете повече култури в градината си и по естествен начин да отблъснете някои вредители.

Алиуми

Алиумите (лук, чесън, праз , шалот и зелен лук ) и морковите обичат слънцето и богатата, влажна и добре дренирана почва. Това не е единствената причина тези растения да са отлични спътници. Чесънът, лукът и другите алиуми излъчват силен, подобен на сяра аромат, който отблъсква голямо разнообразие от често срещани вредители по морковите, включително морковени мухи. От своя страна морковите привличат калинки и други полезни насекоми, които се хранят с вредители по лука.

Репички

Семената на морковите често трудно покълват, когато почвата изсъхне и образуват твърда кора по повърхността. Когато обаче бързорастящи репички се засаждат с моркови, те покълват по-рано и разрохкват почвата, така че е по-лесно за морковите да растат. Освен това, морковите и репичките виреят в хладно време и могат да се засаждат последователно през пролетта и есента, когато другите зеленчукови култури не са толкова продуктивни.

Бобови растения

Ако планирате зеленчукова градина, помислете за добавяне на растения-компаньони моркови, които добавят полезни хранителни вещества към почвата. Бобът , грахът , фъстъците и други бобови растения фиксират азота в почвата, подобрявайки растежа на околните култури и карайки корените и листата на морковите да растат по-големи . Семената на бобовите растения могат да бъдат инокулирани с бактерии Rhizobia преди засаждане, за да се подобри още повече фиксацията на азота. Както храстовидният, така и стълбовият боб могат да се отглеждат близо до моркови, но стълбовият боб се нуждае от решетки, за да се предотврати конкуренцията на разпръснатите лози с морковите за светлина.

Цвекло

Морковите и цвеклото имат сходни нужди за отглеждане , а тяхната студоустойчивост ги прави идеални за отглеждане в хладни пролетни и есенни градини. Тези растения могат да се приготвят и консумират директно от градината, но са и отличен избор за кореноплодни изби, ако искате да съхранявате домашно отгледано цвекло и моркови през зимата. Тези кореноплодни зеленчуци са уязвими към увреждане от гризачи, така че може да искате да ги отглеждате в контейнери или торбички, ако полевките са активни във вашата градина .