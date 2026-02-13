Зеленчуци, които може да отглеждате в повдигнати градински лехи

Градинарите могат да намерят асортимент от вкусни зеленчуци за повдигнати лехи, но някои зеленчуци виреят по-добре в малки пространства от други. Разпростиращите се тикви и високите царевични растения често са твърде големи за повдигнати градини, но малките култури и ядливите растения с дълги корени и привързаност към топла, добре дренирана почва са особено подходящи за градинарство в повдигнати лехи. Комбинирайте някои от тези зеленчукови растения в повдигнатите си лехи този сезон, за да се възползвате максимално от този стил на градинарство.

Пащърнак

Каменистите почви могат да доведат до развитие на раздвоени или деформирани корени на морковите и пащърнака, докато плътната и уплътнена земя може да доведе до забавена и ниска реколта. Ако обаче напълните повдигнатите си лехи с поне 30 см богата, рохкава почва, ще можете лесно да отглеждате тези кореноплодни растения.

Домати

Доматите могат да се възползват от дълбоката, рохкава почва в повдигнатите кулинарни градини, но доматите също растат малко по-бързо в повдигнати лехи, където почвата се затопля по-рано през пролетта. Както индетерминантните, така и детерминантните домати могат да се отглеждат в повдигнати градински лехи , въпреки че по-малките, детерминантни домати могат да бъдат малко по-лесни за отглеждане в тесни пространства. Индетерминантните домати могат да достигнат височина над 20 см, но дори тези разпръснати зеленчуци могат да се отглеждат в повдигнати градини със здрави опори или по метода на флоридската плетена решетка.

Пъпеш

Отглеждането на пъпеши, дини и други пъпеши в повдигнати лехи може да даде на тези топлолюбиви растения тласък през вегетационния период и да им помогне да дадат плодове малко по-рано. Почвата в повдигнатите лехи не е толкова изолирана, колкото почвата в градините, така че се затопля по-бързо през пролетта и позволява по-ранно засаждане. Ако не искате лозите на пъпеша да се влачат по повдигнатите ви лехи, насочете разперените стъбла да растат далеч от градината ви или ги насърчете да се катерят по здрави решетки за добитък и поддържайте развиващите се пъпеши с хамаци за плодове или рециклирани мрежести торби за продукти.

Чушки

Подобно на доматите, чушките растат по-бързо в топла почва и виреят в повдигнати лехи, където почвата се затопля бързо и се оттича добре. Както чушките, така и лютите чушки могат да се отглеждат в повдигнати лехи, но може да искате да подкрепите чушките с големи плодове, за да избегнете счупване на стъблата. Добавянето на тънък слой естествен мулч и система за капково напояване към вашата повдигната градина може да направи чушките да растат още по-добре!

Боб

Храстовият и стъбловият боб са идеални за повдигнати градински лехи и могат да запълнят празнината в реколтата, която възниква, когато зеленчуците в хладно време спрат да дават плодове, но доматите все още не са узрели . Повечето производители засаждат храстовидния боб в повдигнати лехи в редове, но можете да добавите решетка за добитък в центъра на повдигната леха или да изградите обикновена решетка с бамбук, за да поддържате по-големия стъблов боб. Допълнително предимство на отглеждането на боба в повдигнати лехи е, че тези азотфиксатори подобряват почвата и могат да стимулират растежа на близките зеленчуци.

Сладки картофи

Сладките картофи също предпочитат да растат в рохкава, добре дренирана почва, което ги прави едни от най-добрите зеленчуци за повдигнати лехи . Тези топлолюбиви растения може да са трудни за отглеждане в студени райони, но топлата пролетна почва в повдигнатите градини може да им даде тласък, от който се нуждаят, за да растат малко по-бързо. Ако градината ви е измъчвана от полевки и други ровещи се животни , които се хранят с кореноплодни зеленчуци, помислете за добавяне на платно в основата на повдигнатите лехи, за да предпазите реколтата си.