Как да защитите растенията си у дома от климатика

Най-големите недостатъци за растенията, причинени от използването на климатик, са по-ниските температури и влажност. Ето няколко признака, че вашите растения страдат от хладния, климатизиран въздух в дома ви:

Вашето растение бързо губи листа или венчелистчета

Листата на вашето растение избледняват или пожълтяват

Още: Защо във всеки дом трябва да има висящи растения?

Листата на растението ви покафеняват по краищата

Растението ви започва да увяхва

Вашето цъфтящо растение вече не цъфти

Растежът се е забавил или спрял

Още: Топ 5 на най-добрите стайни растения за пречистване на въздуха

Добрата новина е, че не е нужно да изключвате климатика си или да рискувате да се откажете напълно от градинарството на закрито – ето няколко различни начина, по които можете да се борите с негативните ефекти на климатика върху вашите растения.

Как да защитите растенията си от климатика

Изберете по-добро място

Изключително важно е да преместите растението си далеч от вентилационните отвори на климатика, тъй като директният поток студен въздух дехидратира растенията ви и дори може да увреди растителните клетки. Всъщност, същото може да се каже и за растенията, които са поставени близо до прозорци или врати, които често се отварят през по-студените месеци на годината.

Още: Стайни растения подходящи за хора, които имат тревожност

Опитайте да преместите растенията си в по-топли помещения или далеч от вентилационни отвори, стига тези нови места да осигуряват и необходимите условия за осветление за съответното растение. Зони в дома ви, като кухни , бани и перални, са склонни да останат по-влажни и топли.

Повишаване на нивата на влажност

След като преместите растението си на по-добро място, може да ви помогне да увеличите нивото на влажност в помещенията около него, за да му помогнете да процъфтява. Климатикът може да изсушава въздуха, което води до достигане на влажност между 30-40% в повечето климатизирани помещения. Идеалното ниво на влажност за стайни растения е между 40-60%, като тропическите растения предпочитат по-високите стойности.

Как да увеличите влажността на растенията през зимата

В действителност не е практично или полезно да поддържате целия си дом толкова влажен. Възможно е обаче да създадете влажен микроклимат – малки зони около растенията, които задържат повече водни пари във въздуха. Ето няколко стратегии, които можете да опитате:

Още: 4 нетоксични стайни растения за котки

Използвайте тави с камъчета: Поставете слой камъчета в плитка тава, добавете вода, докато камъчетата не са напълно покрити, и поставете саксийното растение отгоре. Камъчетата държат растението над водата, така че корените да не са потопени. Водата в тавата непрекъснато се изпарява, увеличавайки влагата във въздуха около растението. Доливайте вода, когато нивото ѝ падне ниско.

Групирайте растенията заедно: Създайте зона с повишена влажност, като поставите няколко растения в група. Докато растенията дишат, водните пари се отделят във въздуха и се задържат в претъпканите им корони. Можете също така да скриете съд с вода в центъра на растенията, за да увеличите допълнително количеството водни пари във въздуха.

Още: Колко често да торите стайните си растения

Добавете овлажнител: Това е един от най-ефективните варианти и може да бъде полезен както за растенията, така и за хората. Добавянето на влажност в сухи помещения ще поддържа растенията ви хидратирани и ще ви предпази от развитие на суха, раздразнена кожа.

Пръскайте растенията си: Пръскайте листата на растението си, за да повишите влажността, тъй като водните капчици се изпаряват във въздуха. Ефектът обаче е много краткотраен, така че е най-добре да комбинирате този метод с някой от изброените по-горе, за да получите измеримо повишаване на влажността. Нещо, което трябва да се отбележи: никога не трябва да пръскате растения с пухкави листа, като например африкански теменужки, лилави сърца и стрептокарпела. „Власинките“ по листата задържат водата на място, насърчавайки болести и оставяйки петна по листата.