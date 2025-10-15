Как е правилно да се извършва резитба на млади къпини?

Правилното подрязване на младите храсти къпини е ключова стъпка в грижата за това обичано растение. Подрязването на едногодишните и двугодишните храсти обаче се различава от него. Експертът Роман Швец обяснява как да извършите тази процедура правилно.

„Важно е да се управлява правилното натоварване на храста, за да не се отслаби растението и същевременно да се получи богата реколта“, обясни експертът.

Резитба на млади къпини

Засадените през пролетта къпинови храсти образуват множество странични издънки през лятото, при това доста дълги.

Както главните, така и страничните издънки на едногодишен храст трябва да се повдигнат до нивото на третата пергола и да се подрежат, както обикновено се прави при формирането на декоративни храсти. В резултат на това един къпинов храст може да даде до 40 процента от предвидения добив.

Това е най-лесният начин да размножите къпини в двора си

Що се отнася до двугодишните храсти, специално внимание трябва да се обърне на страничните издънки. Експертът препоръчва да се оставят 4-5 пъпки на всяка странична издънка. Това е оптималният брой, за да се осигури растежът на силни плодоносни клони и да се предотврати прекомерното сгъстяване на храста, което значително намалява риска от болести и подобрява проникването на светлина и въздух до плодовете.

Ако има само един главна издънка, страничните издънки могат да се оставят по-дълги - достатъчно дълги, за да бъдат завързани към трета пергола. Този тип пергола ще създаде допълнителна тежест върху храста, което ще стимулира производството на повече плодове. Освен това, завързаните издънки са по-лесни за поддръжка, което прави прибирането на реколтата по-удобно.

Последен шанс да подрежете къпините: Следващата година ще бъдат отрупани с плодове

Още за есенната грижа за къпините

Къпините, дори най-устойчивите на замръзване сортове, изискват специално внимание при подготовката за зимата. Това е особено вярно за северните райони. Освен това, въпреки факта, че в южните райони рискът от замръзване на храстите е много по-нисък, експертите все пак препоръчват покриване на растенията за зимата.

Процесът на подготовка за подслон започва предварително. Преди настъпването на упорити студове, къпините издънки внимателно се събират на снопове и се привеждат към земята. Това трябва да се прави при топло време, тъй като замръзналите издънки стават много крехки.

Растенията трябва да се покрият веднага след установяване на стабилни минусови температури. Използването на агрофибър или друг нетъкан материал е най-добрият вариант за защита на къпините от замръзване. Важно е да се помни, че твърде ранното покриване може да доведе до гниене на растенията.

Листа от къпина: Ето как да ги използвате за здраво сърце и кости